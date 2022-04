Mano dura del SEC contra dos comercios que quieren abrir el Viernes Santo

Se armó la polémica en el comercio sanjuanino. En las últimas horas se filtró el dato de que dos comercios pretenden abrir sus puertas el Viernes Santo que, por tratarse de un feriado nacional, debe abonarse el doble de una jornada habitual, si el trabajador decide concurrir. Desde el SEC informaron que están al tanto de esta información y que visitarán este jueves estos dos locales para charlar con los trabajadores y saber si ellos están de acuerdo con la medida del empleador.

“Lamentablemente los que quieren trabajar son los que después no pagan la jornada doble. Obligan al empleado a cumplir con sus funciones y después no abonan lo que deben. Si bien el empleado decide si va a trabajar o no el viernes, el problema está en que después se les niega faltar por cuestiones de salud o de hijos. Hacen sentir al empleado que está obligado a asistir a trabajar”, expresó Mirna Moral, titular del gremio mercantil.

Los dos comercios en cuestión están relacionados a la venta de artículos para el hogar y de indumentaria, y están ubicados en Capital. Para Mirna la discusión está en el descansado del trabajador y no en la remuneración. “Un día no hace a la economía de la empresa y menos un Viernes Santo. Ni siquiera les conviene. Así cualquiera trabaja a costa de una persona que no tiene un día de descanso”, expresó Moral.

En este contexto, este jueves saldrán a realizar una inspección por estos dos comercios. Quieren charlar con los empleados y conocer de boca de ellos si están dispuestos a trabajar durante el feriado nacional: “No están respetando los feriados nacionales. Y no estamos hablando de rubros de urgencia, es algo que ni siquiera es comida. Por eso vamos a hablar con los empleados, a preguntarle si quieren trabajar. No están obligados. Y tampoco es que nos oponemos a que abran, pero que los empleados decidan”.

Cabe destacar que tanto el jueves como el sábado el comercio abre sus puertas de manera normal. Para quienes trabajen el Jueves Santo percibirán la paga común de una jornada, mientras que quienes deban concurrir a sus puestos el Viernes Santo, tal y como lo estipula la legislación vigente, percibirán un 100% extra como remuneración adicional a lo que les corresponde normalmente.