El ordenamiento territorial, foco de la Mesa del Agua como estrategia contra la sequía en San Juan

Este jueves, la Mesa del Agua se reunió para continuar con los debates que suscita la sequía en San Juan. Esta vez, funcionarios, profesionales y regantes pusieron el foco en el novedoso proyecto de ley de ordenamiento territorial. Es una iniciativa sanjuanina generada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que conduce Jorge Ferraresi.

El foro, creado para evaluar y poner en acción medidas para mitigar la crisis hídrica de la provincia, discutió el proyecto, que fue presentado el miércoles en la Cámara de Diputados. Se trata de una estrategia que tiene un artista relacionada con el manejo de la gestión del agua. Principalmente, en cuanto el orden de las zonas cultivadas.

En rigor, la temática de esta reunión, en la que participaron ministros y el secretario del Agua, Ramiro Cascón, fue Agua, ambiente y territorio. Hubo exposiciones de dos entendidos en el tema: el director de Espacios verdes, Lisando Cevinelli, y el director del Observatorio ambiental, Bruno Grillo.

El eje estuvo puesto en la iniciativa que se explicó ayer frente a intendentes y legisladores sanjuaninos. El encargado fue el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, en conjunto con el vicegobernador Roberto Gattoni. Según dijeron, el proyecto permitirá el crecimiento planificado de las ciudades garantizando un hábitat adecuado y ambientalmente sostenible, vinculado con los procesos de urbanización que mejorarán la calidad de vida de la población.

"Hemos llegado en sintonía a esa visión de ser la primera provincia que propone una ley de ordenamiento territorial en la misma línea de la ley madre nacional", comentó Cascón a este diario. Acto indicó la importancia en lo relativo a la sequía: "Cuando avanza el crecimiento urbano sobre las tierras cultivables y quedan infraestructuras de riego en desuso es un problema porque los regantes tienen problemas de llegada del agua por la intervención de la ciudadanía".

Como ejemplo, el funcionario dijo que "cuando hablamos del cinturón hortícola, como el Médano, que produce parte de los alimentos de consumimos todos los días, que son de llegada diaria a la feria, sería una picardía perderlo por particularidades urbanas".

De manera que el proyecto de ley de ordenamiento territorial "ayudaría a mantener el núcleo urbano por un lado y el buen uso del agua en las mejores tierras por el otro". Las propuestas para eso: "No extendernos tanto en ancho para no seguir ocupando tierras fértiles y dándole otra densidad al crecimiento urbano, reservando áreas que sean de importancia". En resumen, que la población crezca en ciertos lugares y no en otros, de acuerdo a la calidad de la tierra, para aprovechar su potencial productivo y no desaprovechar el agua.