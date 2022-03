Todo lo que tenés que saber del nuevo concurso para entrar al Poder Judicial de San Juan

"Ya se están publicando el material de estudio y el acuerdo que es la decisión de la Corte de Justicia de San Juan de llamar a nuevo concurso para ingreso al Poder Judicial", según anunció este viernes el presidente de la institución, Juan José Victoria. Todavía no hay fecha para los exámenes.

El funcionario judicial, en diálogo con Canal 13 San Juan, recordó que el concurso 2018 venció porque tenía 3 años de vigencia, por lo que ya está lanzado el nuevo procedimiento que permitirá a los que aprueben quedar habilitados para cuando sean requeridos. Es decir, los que aprueban no ingresan directamente sino que califican y quedan en lista de espera para ser convocados ni bien surja una vacante.

Se busca en esta oportunidad a técnicos y personal administrativo. Puede postularse cualquier ciudadano mayor con secundario completo, lo que resulta en una amplia convocatoria.

Las bases del concurso son similares a 2018, dijo el funcionario judicial, con exámenes en mecanografía y conocimientos en derecho incluyendo normas nuevas.

"La persona que sea entrevistada para ser propuesta va a realizar un curso de capacitación previo, no está bien definido aún, se está diagramando cómo será ese curso, porque nos ha pasado que personas aprobadas en diversos ítems les faltaba preparación y creo que vamos a jerarquizar mucho con esto", aseguró Victoria.

No hay fecha para los exámenes y mucho menos para los primeros ingresos. Esto tiene que ver con la cantidad de inscriptos, dijo el presidente de la Corte. En la edición pasada hubo más de 12.000 interesados.

"'Trabajo de 7 a 13 y tengo feriados', eso ya no existe. Hay gente que entró y renunció porque no aguanta el ritmo y esto tiene que ver con que el delito no tiene horario", valoró Victoria. No obstante consideró que en la Justicia hay salarios "bien pagos" porque "se requiere capacitación y dedicación".