Impactante: sanjuaninos fotografiaron “OVNIS” en el cielo de Zonda

Una vez más, el cielo sanjuanino fue protagonista de un extraño fenómeno de luces de movimiento inusual fue captado por una pareja que fue a pasar la noche al departamento Zonda durante este fin de semana, según detalló Diario Huarpe.

Según trascendió por un amigo de la pareja que logró semejante registro, no fueron los únicos que las vieron, pero si los únicos que rápidamente tomaron su cámara y captaron el inusual comportamiento de luces sobre el firmamento sanjuanino.

“Estaban tranquilos, pasando la noche, cuando empezaron a ver esas luces. No había nada más. Solo estaba la luna. Pero esas luces empezaron a moverse y entonces les sacaron fotos. Fue increíble. No tiene explicación”, dijeron los testigos al medio local citado anteriormente.

La foto de los "OVNIS" .

Creer o reventar. El lugar exacto donde fueron tomadas las fotografías fue en Ruta 112, sobre la altura del Camping de Rivadavia. Asombrados, asustados y atónitos, los espectadores de este suceso observaron que duró algunos minutos antes de volver a perderse en la profundidad de la noche.

Antecedente de satélites, pero se veían diferente:

El pasado 6 de enero, cientos de sanjuaninos sacaron fotos de una hilera de luces que viajaba y recorría el cielo en distintos ángulos y con diferente luz del día. Lo cierto, es que ese fenómeno si tuvo explicación: era los satélites Starlink de Space X, lanzados por Elon Musk.

Pero en este caso las explicaciones aun no aparecen y son espectáculos bastante diferentes desde su forma y percepción, dado que según aseguraron los avistadores, las luces no tenían forma de satélites y no hubo noticias u otras capturas parecidas comunicadas por otros sanjuaninos en las redes sociales. “No sé qué será. Pensé en satélites de Elon Musk pero ¿Así y redondos? La verdad no sé qué creer”, comentaron los protagonistas, completamente sorprendidos.

Amantes de la Ufología sanjuaninos, abstenerse.

Fuente: Con información de Diario Huarpe