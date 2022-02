Pura pasión: redescubrir el pasado a través de la magia del cine

Sí el cine es magia, las personas que le dan vida serían magos, ¿no?. Entonces esta nota aborda la experiencia de las magas Marysol Cáceres y Cecilia Macías, directora de Arte y responsable de vestuario, respectivamente, de la película-documental ‘Emar Acosta. Doctora: tiene la palabra’.

Ambas coinciden que fue todo un desafío y es que no se puede definir de otra manera al trabajo de revivir en el 2022 los colores, las telas, los peinados, la moda, los muebles y hasta el pintado de uñas de hasta hace un siglo atrás. Con el agregado del enorme borrón que dejó en el medio el terremoto del 15 de enero de 1944.

Ambas egresadas de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) –un lujo que tiene San Juan- fueron invitadas por Belén Ruiz Olalde, Cristian Rubia y Noelia Ávila, ex compañeros suyos y encargados de este proyecto, a sumarse con sus conocimientos y no lo dudaron ni un segundo.

“Siempre está bueno poder contar historias que tengan otros tonos, otros colores, otras perspectivas. Creo que este documental viene a hacer eso. Presentar a un personaje casi desconocido en la historia y con el peso de ser una mujer que abrió caminos. Sé que los directores y la productora vienen trabajando en este proyecto hace bastante y a nivel personal me parece muy valioso poder acompañarlos y ayudarlos en esta realización”, comentó Mayrsol.

Mayrsol (1° izq) y Ceci (2° dcha), junto a sus compañeras de caracterización

Aprovechando la carrerilla de la conversación, la responsable de Arte de esta aventura tan sanjuanina como la semita explicó el trabajo que se realizó: “Si bien se tiene una parte más creativa, de poder pensar texturas, colores y otras cosas, también está la parte histórica que te dice que se usaban tal materiales dentro de un contexto nacional y global. Puntualmente ‘Emar’ transita en cuatro épocas distintas (décadas del 20, 30, 50 y 2019) y más allá del proceso creativo, en el que decidimos referirnos a Emar con ciertas texturas, con ciertas formas, también hay que tener presente qué tan acertado era para esa época y hacer un trabajo muy fino de investigación. Con Cecilia y las chicas de caracterización hemos tenido un trabajo muy profundo de qué queremos contar con cada accesorio, con cada tela, con cada mobiliario y qué tanto corresponde a cada momento. Ha sido un trabajo muy grande en ese sentido”.

Ceci, que además de estar al frente de Vestuario hizo las veces de asistente de dirección en el equipo de Arte y Diseño Gráfico, también se largó a exponer su óptica y sensaciones en esta movida de altísimo nivel: “Hacer este rodaje, que duró unos 15 días, ha sido un gran desafío para mí en lo personal, a lo que hay que sumarle un montón de preproducción”.





“A nivel profesional ha sido una etapa muy enriquecedora porque todo esto llevó un parte de investigación. Este rodaje tiene cuatro épocas distintas y he representa un gran planteo a nivel vestuario y sobre todo porque teníamos 15 actores que vestir, la mayoría mujeres, y bien sabido es que la moda siempre ha ido cambiando más a nivel femenino que masculino. Ha sido investigar mucho la moda de cada época y también del contexto de San Juan. Hay que recordar que hemos tenido una parte previa al terremoto y una parte de 1957 en la que muchísimas cosas se perdieron. Acá no es fácil trabajar documentales de época justamente porque es muy difícil conseguir cosas en buen estado. Muchos elementos los hemos tenido que restaurarlos para que no parecieran muy viejas”, añadió Macías, quien este proyecto lo desarrolló a la par de la crianza de su pequeño bebé.

Actores del docu-ficción 100% sanjuanino

Sin mermar ni un segundo el tono apasionado de sus respuestas, Marysol abordó la fuerza comunicacional que tiene en pantalla el vestuario, la caracterización y el resto del universo no verbal que habita en el cine:” También pasa en el mundo audiovisual que vos no conocés la historia previa de los personajes y no tenés un desarrollo tan profundo de los personajes por los tiempos. Entonces, todo lo que se pone en pantalla, desde los accesorios hasta el tipo de letra, se piensa para terminar de contar esto que verbalmente no se va a decir por una cuestión de tiempo, de narrativa. Tenemos un trabajo profundo de pensar qué estamos diciendo de este personaje si tiene las uñas rojas o uñas verdes, si tiene el pelo largo o corto. Son pistas sobre la personalidad de cada personaje. En el caso de Julieta, que es un personaje actual que va descubriendo quién es Emar Acosta, también tuvimos que definir si queríamos una Julieta más tímida o más desinhibida, más curiosa”.

Hemos investigado mucho, hasta puedo decir que me tocó estudiar la historia del botón. Teníamos que marcar muy bien cada época, principalmente las previas al terremoto, tanto en el maquillaje, el vestuario y los peinados

“Todo el trabajo que se da a partir del guión y el diálogo con los directores es el que nos da como puntas para empezar a trabajar. Es una búsqueda con un constante consenso con los directores para saber qué es lo que ellos quieren contar y cómo nosotros desde la utilería, el maquillaje y el vestuario lo complementamos y cerramos esa idea”, completó Cáceres.

El Sirio Libanés, uno de los escenarios donde se rodó este proyecto cinematrográfico

Ceci, en tanto, se animó a dimensionar lo que representa este docu-ficción para la historia de la Provincia: “Ha sido un trabajo muy satisfactorio y muy grande, creo que en San Juan nunca se ha hecho un trabajo así. Más allá de las puestas teatrales de la Fiesta del Sol, de donde hemos tomado algunos elementos de vestuario, no se puede comparar con lo que se necesita para un proyecto audiovisual, donde todo tiene que estar todo muy cuidado, con mucho detalle”.

“Ha sido un gran trabajo en equipo y muy gratificante. Ha sido muy bueno el trabajo con los directores. Ellos han sido siempre muy abiertos y siempre han aceptado las propuestas del equipo de Arte. Eso es muy valorable porque nosotros trabajos mucho la parte creativa y la parte artística, y cuando tenés directores que no te coartan la libertad se hace mucho más fácil crear”, concluyó la maga Ceci.