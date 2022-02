Una madre sanjuanina no quiere que el padre lleve a vacunar a sus hijos y solicitó una cautelar

El primer caso presentado en la justicia sanjuanina que tiene a la vacunación contra el Covid-19 como protagonista data de diciembre pasado. Una mujer pidió una medida cautelar para prohibir que el padre de sus tres hijos los lleve a recibir la vacuna. La presentación fue en el Tercer Juzgado de Familia. El juez Esteban de la Torre le hizo lugar a la medida a la espera de una respuesta por parte del padre. La resolución judicial incluyó una excepción.

El caso involucra a una pareja divorciada con tres hijos de 16, 14 y 11 años. La medida cautelar la solicitó la madre de los menores de edad. Pidió vía judicial la “prohibición de vacunar” a los chicos. En la cautelar no se indicaba si se pedía prohibir todas las vacunas o la del Covid. Ante el requerimiento de esta especificidad, la abogada de la madre –cuyo nombre no trascendió- indicó que la presentación era solo para las vacunas contra el Covid, calificadas como “experimentales”.

El juez de la Torre ordenó hacerle lugar a la medida cautelar con una excepción para la hija más grande. Es que desde los 16 años las personas pueden tomar decisiones médicas sobre su propio cuerpo sin contar con la autorización de los padres. Es por esta razón que en la resolución se dejó asentado que la adolescente era libre de decidir si quería o no vacunarse contra el coronavirus.

Para los otros dos niños, se dio lugar a la prohibición hasta que el padre se expida al respecto. Hasta ahora según informaron fuentes judiciales el papá de los menores de edad no respondió. Las causas pueden ser dos: o porque llegó a un acuerdo con la madre o porque aún no fue notificado.

Este caso es el primero en su tipo que aborda la Justicia sanjuanina. Los chicos no serán vacunados hasta que el Juzgado resuelva y eso será recién cuando el padre se expida al respecto en sede judicial. Uno de los argumentos de la resolución es que las vacunas no son obligatorias en este país y, por ende, si ambos padres no están de acuerdo y no hay razones médicas como una comorbilidad, se hace lugar a la solicitud de uno de los progenitores.

Vacunación a menores

En septiembre arrancó en San Juan la vacunación contra el Covid para adolescentes, luego se incluyó a los más pequeños de entre 3 y 11 años.

El 20 de enero el Ministerio de Salud Pública informó que en San Juan faltaba vacunar a 50.000 menores de 18 años. Los números encendieron las alarmas porque el objetivo es que antes del inicio de las clases estén vacunados la mayor cantidad posible de chicos.

En el inicio de la pandemia se creía que los niños se veían menos afectados por el Covid-19 pero a medida que pasaron los meses y avanzaron las investigaciones científicas sobre el comportamiento del virus se determinó que si bien hay muchos chicos que son asintomáticos, el coronavirus si los afecta y son agentes de contagio. En el pico de los contagios en la provincia -que se dio en enero- fallecieron por las consecuencias del coronavirus dos menores: una de 8 años y otra de 16.