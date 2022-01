La polémica licencia solo para mujeres de Zonda llegó a la TV Nacional

Esta semana una decisión del intendente Miguel Atampiz, de Zonda, lo colocó en boca de todos. Le dio licencia por 14 días a todas las mujeres que trabajan en el municipio, planta permanente, contratadas y monotributistas. ¿El objetivo? disminuir los casos de Covid.

El comunicado de la polémica.

Según explicó luego Atampiz a Diario de Cuyo, esto se debió a que "la mayoría son madres". Sin embargo, la decisión fue muy cuestionada por quienes consideran que también hay padres y los cuidados de los niños no deberían ser tarea exclusiva de las mujeres.

El debate no se quedó en territorio sanjuanino y llegó a la TV Nacional. Fue más precisamente en TN (Todo Noticias) donde discutieron al respecto y criticaron duramente a Atampiz.

La periodista especializada en género, Marina Abiuso y su compañera Dominique Metzger dijeron que no tenía explicación la decisión de Atampiz y que a pesar de haber intentado comunicarse con el jefe comunal no tuvieron éxito. "No tiene ningún sentido", dijo Abiuso y agregó: "Por ahora desde Zonda, silencio".