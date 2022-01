Un buen gesto: junta y dona mercadería para ayudar a familias sanjuaninas con Covid

Todo comenzó hace una semana, cuando familiares y amigos de Milagros Rivero se tuvieron que aislar por Covid y debido a ello no podían acceder a mercadería para los días que iban a estar encerrados. Ante esa situación, Milagros inició una campaña de solidaridad en Facebook, pidiendo donación de mercadería y ayudando a quienes realmente necesitaban.

Gracias a la primera campaña pudo ayudar a 10 familias, pero se han comunicado con ella más personas de distintos puntos de la provincia. “Hasta ahora cerca de 25 familias me han escrito y espero poder recibir más donaciones para poder seguir ayudando. Esto no lo hago a cambio de algo, a pesar de que mi situación no es nada fácil, sé que hay personas que necesitan de la ayuda de todos”, resaltó.

Actualmente continúa recibiendo donaciones para poder seguir ayudando a las familias que tienen coronavirus durante la tercera ola. Lo que está recibiendo para armar los bolsones de mercadería es más que nada leche común y maternizada, además de pañales de G a XXG, alimentos no precederos, alcohol líquido y en gel, lavandina y desinfectante. Quienes quieran donar pueden comunicarse con Milagros al 2645237132.