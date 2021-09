Justicia Terapéutica, correr el foco del punitivismo: el eje de debate en la Semana Social de la Iglesia

La Semana Social de la Iglesia arrancó este lunes con la Justicia Terapéutica como eje de debate. Durante toda la semana, la Iglesia Católica sanjuanina convocó a especialistas en el tema para hablar de una nueva alternativa que busca correrse del punitivismo y "ver al ser humano detrás del expediente judicial".

Natalia Noemí Vives, directora de Abordaje Integral de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano local; Andrés Manini, director del Centro por la Vida; el psicólogo Adrián Araoz, socio del Centro de Terapias Grupales; María Silvia Oyhamburu, presidenta de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica; María Jimena Monsalve, secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica; y el juez civil, Roberto Pagés fueron los expertos convocados para la ocasión, en Canal 13 de San Juan.

"En este tipo de problemas, no hay que mirar solamente la parte punitiva, sino ver cómo rescatar al ser humano que tiene un problema para que se reintegre", comenzó diciendo Pagés.

En distintos lugares del mundo y del país, hace tiempo comenzaron a aplicarse alternativas de Justicia Terapéutica para la reinserción de personas que delinquieron por problemas de adicciones y esta nueva corriente no deja de demostrar excelentes resultados.

En este sentido apuntó Natalia Vives, quien reconoció que es necesaria una mirada "interdisciplinaria" para poder abordar los problemas de adicciones.

"Hay una necesidad de ir trabajando las adicciones de una manera amplia, es algo que no se puede tratar desde un solo lugar, tenemos que comprometernos como sociedad, desde la Iglesia, el deporte, la Educación. Necesitamos una conciencia social de la problemática y tiene que dejar de ser un tabú, hay que ponerlo en palabras y hacer trabajar a otros actores", remarcó Vives.

En este sentido también opinó Andrés Manini, del Centro por la Vida. "Tenemos una legislación muy buena pero difícil de cumplir. Tenemos venta de alcohol a cualquier hora y una ley que dice: Vino bebida nacional. Estamos en una situación en la que estamos viendo si la marihuana es buena o mala pero nos olvidamos del tabaco y el alcohol", dijo Manini.

Según el psicólogo Adrián Araoz, está demostrado que "las personas que no hacen un tratamiento, en un 75% vuelven a reincidir en el delito". "Me he cansado de ver ejemplos de chicos que se han tratado y hoy son miembros productivos de la sociedad", agregó.

"La experiencia nos ha demostrado que, en la medida en que una persona que ha cometido un delito logra comprender, reflexionar, aceptar como hecho objetivo el delito que cometió, asumir la responsabilidad, le lleva a perdonarse a sí mismo, abandonar el resentimiento y a querer superarse. Desarrolla habilidades de empatía, solidaridad", detalló Oyhamburu.

Todos los especialistas coincidieron en que se trata de una alternativa exitosa cuando hay apoyo de la familia, aunque eso no sucede en muchas oportunidades.

"Cuando aplicamos sanciones, sea una suspensión de juicio a prueba, una condena condicional o una persona liberada anticipadamente, imponemos reglas de conducta y un objetivo, sin analizar cuáles son las posibilidades que tiene esa persona de afrontar esas reglas. Cuando hablamos de Justicia Terapéutica, estamos diciendo que vamos a generar pequeños contratos conductuales, por corto tiempo y modificando esos objetivos a los logros que la persona puede cumplir. Entonces, el sistema judicial no va a empujar a la persona al incumplimiento, sino que la va a acompañar para que pueda trabajar su salud y su propia integración social", cerró Jimena Monsalva.