¡Hola, Juan Carlos! Quiénes son los sanjuaninos detrás del audio viral

Mateo y Juan Carlos son una pareja explosiva, no sólo porque tienen una relación de confianza en la que se viven bromeando sino también porque son los protagonistas de un audio que se volvió viral y que ya alcanzó las 95 millones de reproducciones en todo el mundo. Es que gracias al poder de las redes sociales, el gracioso audio que el nene sanjuanino le mandó a su tío recorrió kilómetros y atravesó fronteras, al punto que artistas de la talla de Thalía lo replicaron y lo usaron para hacer su propia versión en TikTok.

En su casa de Santa Lucía y recién levantado, Mateo Rodríguez espera para ser entrevistado junto a Juan Carlos Reinoso, el esposo de la hermana de su mamá, con quien mantiene un vínculo cercano, se divierte y ahora comparte un momento especial. Los dos alcanzaron un nivel de exposición impensado, todos los reconocen y, como les es natural, disfrutan de lo que les toca. Se abrazan, se ríen y hacen chistes con su presente, casi sin poder creer que el audio que pasó desapercibido en el grupo de la familia causó furor en las redes sociales.

¿Cómo surgió el audio viral?

Juan Carlos contó que todo comenzó cuando él estaba viendo una película de terror y le mandó una imagen de la protagonista de 'El Conjuro' al teléfono de su hijo Mauricio, que estaba con Mateo, con el fin de asustar y bromear al pequeño que entonces tenía 7 años. Con la foto le envió un audio cambiando la voz y simulando que era el terrorífico personaje y eso fue la chispa que encendió la respuesta del pibe de hoy 9 años, que por estos días se convirtió en el niño más famoso de la provincia.

Cuando el audio se volvió un fenómeno

Lo que fue un audio más en el fuero íntimo de la familia allá por el 2019, al poco tiempo se transformó en un viral luego de que Mauricio -un gamer experto en informática- lo colgó en la red. Sin saberlo, rápidamente se expandió por los grupos de WhatsApp -¿a quién no le llegó ese audio y le causó gracia?- y, un día, un amigo le consultó si el nene del audio era su sobrino y para su sorpresa así era.

Sin embargo, la mayor trascendencia la consiguió cuando la tía de Mateo se lo compartió a un conocido humorista, Andrés Pomiro, y este hizo un video con el audio. "Me pidieron que deje esto por aquí", posteó el artista y la cosa explotó.

Con más de 300 mil reproducciones en ese video, el audio se volvió uno de los más elegidos en la red social para parodiar y fueron varios famosos los que se sumaron al "hola Juan Carlos". Decenas de videos con famosos (como Thalía) y no tan famosos usaron su audio y ganaron popularidad en las redes, sumando millones de reproducciones, al punto que en 2020 ganó un concurso en Twitter como el audio más viral.

Tantas réplicas tuvo que un músico y compositor que se nutre de las redes para sus creaciones, Guille Campos, creó un remix en formato Tech House que denominó “Hola Juan Carlos”.

La fama les cambió el apodo y hasta el apellido

Juan Carlos aseguró que el sobrenombre del chiquito ahora es 'El Poseído', aunque también le dicen 'Chuky', quizás por lo travieso que es. No obstante, el comerciante de 52 años admitió que su sobrino no fue el único que fue bautizado sino que él también aunque no con un apodo sino con un nuevo apellido.

"Ahora soy Juan Carlos chupa..", expresó sin pudor y entre risas. Es que todos aquellos que lo conocen y saben del audio viral lo embroman y a él no le molesta, al contrario se ríe de la situación. "Es gracioso porque gente que la tenía como seria me dice el nombre, hace una pausa y después se ríe. Es inevitable", reconoció. Nadie se quiere perder el fenómeno Juan Carlos

¿Qué dice Mateo, el creador del audio?

Por un momento vergonzoso y por otro descarado, el nene que va a cuarto año de la escuela Carlos Pellegrini en el turno tarde contó que sus compañeros recién se enteran de su audio viral, ya que algunos mensajes les llegó de ellos. "Mis compañeros saben y también mi seño", aseguró.

Contento con la repentina fama, pidió que la gente lo siga en las redes. "Síganme en TikTok, ya estoy por llegar a los 6 mil seguidores. Mi usuario es HolaJuanCarlos13", expresó a viva voz. Mateo en el centro, Juan Carlos a su derecha y Joaquín, su hermano mellizo del otro lado

Si bien nunca pensó en ganar dinero con su nueva marca, la que podría patentar para no quedarse fuera de su propia revolución, por grabar un audio para un boliche sanjuanino recibió mil pesos. "Algo es algo. Dice que ya se gastó algo, que compró 12 pesos en gomitas, mientras sea para él", aseguró Juan Carlos, quien se gana la vida con un local y taller de electrónica ubicado en Santa Fe y Jujuy.

La mamá, orgullosa y contra las críticas

Carina Ceja, quien vive sola con Mateo y sus otros dos hijos, Joaquín y Lautaro, se mostró orgullosa de su hijo no sólo por el alcance que tuvo su audio -que resultó casual- sino por la clase de niño que es. "En los comentarios de las redes, critican porque dicen que es atrevido y que lo permito, pero no es así. A mí no me gusta que digan malas palabras, pero tampoco es para tanto, la gente debería preocuparse por otras cosas. Yo sé que es un niño bueno y con eso me basta", manifestó. De derecha a izquierda, Mateo, su mamá y su hermano mellizo

Sin intenciones de sacar algún rédito con la fugaz fama, la mujer que trabaja durante las tardes para pagar el alquiler de donde vive sola con sus niños aseguró que, entre tanto esfuerzo, vale la pena disfrutar de sus hijos y de lo que los haga felices. Además, destacó la compañía de sus familiares que son un sustento importante en el día a día.

"Mauri, que lo suele cuidar a menudo, es un padre para Mateo, así lo considera. El amor entre todos es muy grande y para eso estamos", cerró Juan Carlos.