Penal de Chimbas: aplican restricciones a visitantes que no estén vacunados

"No es un requisito excluyente pero es necesario. La visita que no tenga el carnet (de vacunación contra el COVID) va a poder ingresar pero la visita será administrada, no va a poder tener contacto físico con el interno, sino con un separador de por medio, únicamente el contacto será visual y auditivo, sin contacto físico. Si la persona va con carnet puede hacer una visita tradicional, aunque solo tenga la primera dosis", informó este jueves el director del Servicio Penitenciario Provincial, Javier Figuerola sobre cómo se están dando las visitas en el penal de Chimbas.

"El requisito del carnet vacunatorio tiene que ver con la admisión y continuar con las medidas de prevención que nos han dado muy buenos resultados", analizó el funcionario, en diálogo con radio AM 1020. "No es un factor de exclusión, lo ideal es que la visita traiga el carnet, se le hace copia y se agrega a la tarjeta del interno" aclaró.

Con vistas a mantener el estado sanitario de la cárcel sanjuanina, también se cambió la modalidad de visita entre una o dos horas máximo, lo que se da de acuerdo a la cantidad de visitas que tenga el sector, depende de las circunstancias del día y por eso es variable, dijo Figuerola. "Se trata de que no haya más de 30 personas por turno, de lunes a viernes hasta las 17, tratamos de ser flexibles y que todos los internos tengan su visita", remarcó.

Figuerola justificó la medida diciendo que es para mantener la buena situación dentro del Penal: "Hemos llegado a poder tener esta situación por el contexto de la provincia en general pero también ha sido un gran esfuerzo de las autoridades y de los internos, han pasado mucho tiempo antes de poder ver a sus seres queridos. Todo tipo de situación y las medidas que se llevan adelante son un beneficio para todos", indicó.

El funcionario dijo que el personal del Servicio está casi 100% vacunado con dos dosis, salvo casos aislados de personas que no quisieron vacunarse, y 250 internos cuentan con vacunación completa y el resto, de 1800, tienen primera dosis. No hay internos ahora con COVID, aseguró.