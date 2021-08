Luciana Voiro, la mujer detrás de la voz que enamora a los oyentes en San Juan

Comenzás el día y la ves por televisión. Prendés la radio y escuchás su voz. Y te preguntas, ¿quién es?. Luciana Voiro, locutora nacional, de 34 años, es una sanjuanina que va con su carrera en ascenso y actualmente la podés oír, a través de Radio Líder, y en "Primera Edición de Noticias" por Radio Colón junto a Guillermo Juárez y Leandro Santandreu.

Integrante de una familia completamente ligada a lo artístico en la provincia, es la más chica de cinco hermanos. Su madre, Elena, dedicó toda su vida a la docencia (profesora de historia); y su padre, Jorge, es muy conocido en San Juan por sus trabajos ligados a lo artístico, como la producción de eventos. Sus hermanos también tienen vinculación al arte: Emiliano hizo carrera en la actuación; Jorge, dedicado al turismo y siguiendo los pasos de su padre en los eventos; su hermanas Janni y Madi

Tuvo su enseñanza primaria en la Escuela Manuel Belgrano y la secundaria en el Colegio San Francisco. Hizo su primer año de periodismo y luego emigró a La Rioja para estudiar la carrera de Locución, pero afortunadamente el último año logró hacerlo en la provincia, "con la primera promoción de locutores", dijo. "El Profesorado de Artes (de la mencionada provincia) tiene la sede del ISER hace muchos años", explicó Luciana.

Luciana recibiendo el título de Locutora Nacional junto a su hija Martina.

Sin dudas su gran compañera de vida es su pequeña Martina, que "tiene 12 años, está en primer año de Secundaria. Nació en La Rioja y me recibí cuando ella tenía 1 año y medio. El último año de la carrera lo hice estudiando, trabajando y con mi hija que era muy chiquita. Fue muy agotador porque llegaba a la noche y tenía que estar con ella también", y se refirió a Lucho, su ex pareja y padre de su hija: "Lucho fue un gran compañero, me ha apoyado muchísimo para que yo me pueda recibir y pueda trabajar también.

Su primer trabajo de radio lo tuvo en suelo riojano: "Era la radio repetidora de La 100, en esa provincia; hice la noche durante un año y medio", y desde ese momento no detuvo su marcha trabajando en lo que más le apasiona. Para el año 2010, cuando se recibió, tuvo su paso por una radio por internet de economía donde brindaba la información sobre la bolsa de comercio en distintos horarios para el mundo.

Después de ese trabajo, su voz comenzó a sentirse en la radiofonía sanjuanina. Tuvo su paso por ejemplo en Radio Sport donde acompañaba en las mañanas a Claudio Bonomo; luego a la Radio de los Municipales. Pero de repente regresó a La Rioja durante tres años donde no ejerció su profesión; volvió a la provincia y en esos dos años tampoco trabajó como locutora. Pero ya para el año 2017 llevó adelante Protocolo en el Ministerio de Educación, hasta finales del 2020, y comenzó a regalar su voz para los oyentes sanjuaninos por medio de Radio Líder. "Actualmente hago las siestas en la radio, de 15 a 19, y los sábados de 9 a 13", dijo.

Pero Luciana siguió abriendo camino en su profesión: "de repente apareció la posibilidad de sumarme al equipo de "Primera Edición" así que acepté", dijo. El programa se emite de 6:30 a 9 por radio Colón y Canal 8, junto a Guillermo Juárez y Leandro Santandreu".

Al aire, en compañía de Juárez.

"Esto fue todo un desafío porque es la primera vez que hago tele formalmente, había hecho algunas prácticas en la carrera; en La Rioja había mucha relación entre el canal oficial y el instituto donde estudiábamos, pero ya trabajando es la primera vez que hago. Empecé haciendo la lectura de noticias, después de un mes me ofrecieron un segmento de tecnología, que se emite los viernes dentro del programa, y eso ya sale del formato de radio", dijo la locutora.

Luciana, al frente del segmento de tecnología que se emite en el programa de "Primera Edición".

"Tecnología es una de las aristas que más me gusta dentro de la comunicación. Dentro de Líder tengo un segmento de tecnología, y lo otro en lo que me ocupo mucho es en la cultura sanjuanina. Los sábados por ejemplo el programa es netamente de esa forma, normalmente tengo un invitado que sea músico o escritor, siempre relacionado al arte", detalló.

Consultado sobre qué encuentra en la radio que lo hace elegir como un medio de comunicación, Luciana dijo que "para mí lo que transmite la voz no lo transmite el texto escrito y por eso creo que nunca me incliné por la gráfica. Me gusta leer, me gusta escribir, pero no es una forma que yo elija para comunicarme; me es más fácil hablar".

Luciana y su hija Martina.

"En cuánto a la radio y la tele, la diferencia es la espontaneidad. En la radio es un poco más fresco, uno por ahí tiene la sensación de que no te están viendo, y eso te da más libertad, soltura, y también una sensación de compañía distinta... para ver la tele te tenés que sentar; cuando uno escucha radio, la radio a lo mejor está puesta en cualquier lado de la casa desde muy temprano y está todo el día, y va y viene", detalló la locutora.

En ese sentido, Luciana dijo que "a mi me atrapa mucho la idea de la creatividad, de que uno puede llegar al otro y hacerle vivir un mundo distinto; siempre me incliné por la idea de una comunicación que ayude a pensar un mundo mejor, si por ahí elijo no desarrollarme en el periodismo netamente porque la gente está cansada de la información dura y y me gusta llevar más las noticias de color, trato de que haya una noticia buena dentro de mi programa".

POR QUÉ LA RADIO

"No sé porqué me gustó la comunicación, todos en la familia tenemos como una veta artística pero en mi caso desde muy chica cuando daba vuelta en casa el recuerdo que yo tengo de la radio es el día sábado que mi mamá hacía limpieza general, y yo la seguía por la casa cebándole mate con la música de fondo", contó.

"Yo muy chica decidí ser locutora, no me preguntes como. Yo a los 12 años sabía que quería estudiar en el ISER, pero no me acuerdo cuando fue la primera información que me llegó de esta, incluso tenía la idea de irme a Buenos Aires primero. Un día me enteré que en La Rioja era gratuita; acá sí la pagué en el último año. Yo jamás había estado en un estudio de radio pero ni de cerca, no tenía esa cuestión de haber explorado antes de estudiar. Yo entré a la carrera y tenía pánico frente a la cámara, pánico frente al micrófono, no la pasaba bien, pero yo quería ser locutora", detalló Luciana.

La locutora relató que "en un momento estaba como enojada con la decisión de haber estudiado algo que a lo mejor no tenía mucha salida laboral o que quizás no era necesario estudiar; pero con el tiempo me di cuenta de la diferencia que hay abismal en técnica por ejemplo y en mi voz hay un cambio increíble".

AMOR POR LA RADIO Y TRABAJO, JUNTOS

"Yo decidí en un momento no trabajar más en los medios porque me costaba mucho; siempre me lo tomé muy en serio, nunca lo tomé como un hobbie, y además que era madre joven. Entonces decidí no ejercer mi profesión en mucho tiempo y volví a hacer radio cuando me llegó la propuesta de Líder porque era Líder, solo por eso. Y después en el medio apareció la propuesta de una cadena de Mayoristas para hacer la voz institucional, y hace dos años que lo soy, es decir que toda la publicidad que se graba de esa empresa sale con mi voz", relató Luciana.

En ese sentido, la locutora dijo que "eso me ayudó a ganar confianza, a aceptar que uno puede vivir de esta carrera, cuesta, pero aceptarlo. Y después darse cuenta de lo afortunado que es uno de poder estar trabajando de lo que le gusta"

"El año pasado, que fue un año muy duro para todo el mundo yo no he parado de trabajar nunca. De repente me di cuenta que, de mi familia, era la única que tenía trabajo. En este momento ha sido vital estar al aire, muy importante durante la pandemia y también, muy difícil".

CONOCÉ A LUCIANA MÁS ÍNTIMAMENTE, en este imperdible ping pong de preguntas y respuestas con Tiempo de San Juan: