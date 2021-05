Atención PyMEs del sector turístico: se extienden los créditos de Nación

El Ministerio de Turismo y Deportes junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y el Banco Nación, extendieron nuevamente la línea de créditos para PyMEs del sector turístico. El monto total es de $6.000 millones y los beneficiarios podrán acceder hasta el 30 de junio próximo.

En principio, esta extensión está destinada para aquellos que no llegaron a tomar el tope máximo por persona ($ 10 millones) o para aquellos que no pudieron acceder anteriormente. Es decir, que si accedieron al tope máximo ya no podrán volver a hacerlo.

Los créditos tienen un plazo de hasta 24 meses y un año de gracia sobre el capital, y están destinados a financiar capital de trabajo para asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, uno de los sectores más afectados por la pandemia.

Cabe destacar que este crédito cuenta con una tasa del 0% subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) desde la cuota 1 a la 12, y del 18% desde la cuota 13 a la 24, y con garantías del FOGAR en un 100%.

Para acceder a la línea, las empresas turísticas deberán contar con certificado MiPyME. Por su parte, en el caso de sociedades y autónomos, podrán pedir hasta dos meses y medio de facturación con un tope de $10 millones.

En cuanto a los monotributistas, los contribuyentes de las categorías A, B y C, tendrán la posibilidad de acceder a un único desembolso de $50 mil por beneficiario. Los contribuyentes de las categorías que van de la D a la K podrán solicitar un único desembolso de $200.000

Para obtener información de la línea específica para el sector turismo, los interesados pueden ingresar a la página del Ministerio de Desarrollo Productivo en https://www.argentina.gob.ar/produccion/medidas-pymes-covid/creditos-capital-trabajo#6 o al Banco de la Nación en https://www.bna.com.ar/Personas/MiPyMEsTurismo.

Fuente: Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan