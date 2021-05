Contra toda adversidad: madre sanjuanina estudia para ser policía, pero en su casa no tienen ni luz

Los sanjuaninos José Villegas (26) y Shirliy Flores (22) son un ejemplo de lucha que día a buscan darle un futuro mejor a sus tres hijos. Su caso podría ser el de cualquier matrimonio, con la diferencia que esta familia de 9 de Julio está sumergida en pésimas condiciones de vida desde hace varios años. No tienen luz, cocinan a leña y viven en una precaria vivienda de un ambiente en la zona de La Majadita. Incluso así, la joven Flores está transitando el último año de la carrera de policía y su marido está terminando la escuela para por fin estudiar Enfermería. Ambos trabajan durante el día haciendo diferentes changas porque no tienen un trabajo fijo y las noches las aprovechan para estudiar cuando los niños duermen.

"O eso intentaban hacer porque desde que se quedaron sin luz se les ha vuelto más difícil todo. Además la niña tiene que estudiar por internet por esto de la pandemia y ni siquiera tiene un teléfono, incluso así los dos hacen un sacrificio inmenso para salir adelante y tener un futuro", contó Irma Carrizo, madre de José a Tiempo de San Juan. Y agregó que "yo intento ayudarlos con lo que puedo, pero somos una familia con escasos recursos".

Los hijos que tienen son una bebé de 7 meses y dos gemelas de 7 años, que en más de una oportunidad se quedaron con el padre de la chica mientras ella recorre varios kilómetros para ir a cumplir su sueño de ser una oficial de policía de la provincia. "Estoy en tercer año, pero ahora no estoy cursando porque no tengo electricidad, ni internet. Así que le pido a mis compañeras que me pasen las guías y voy haciendo lo que más puedo", contó la joven mamá que entró a la Escuela de Policía en 2019. Y agregó que "cuando a veces tengo guardia mi papá lleva a los chicos a la escuela y a veces mis compañeras me ayudan con la plata para cargar la sube. Es difícil estudiar así, pero con mi marido queremos darle una oportunidad a nuestros hijos y que no pasen por lo que pasamos nosotros, por eso él trabaja todo el día y en la noche los dos juntos nos ponemos cada uno con sus cosas de estudio", finalizó.

La familia vive camino a Ruta 183 antes de llegar a Calle 11. En esa divisoria hay unas casillas del ferrocarril y a unos metros hay una calle de ripio sin nombre que no tiene salida, al final de ese camino, habitan ellos en una casa precaria. Tampoco tienen un número de contacto y la forma de ponerse en comunicación es por intermedio de Irma Carrizo con el siguiente número: 2644471135.