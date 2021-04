Debido a las nuevas restricciones, ¿cómo se prepara el sector gastronómico-hotelero?

Debido al aumento de casos de Covid-19 en el país y la llegada de la segunda ola, se anunciaron nuevas medidas restrictivas y San Juan adhirió al DNU0235-2021 y tras una reunión entre los participantes del ASJ, adoptó nuevas medidas que entrarán en vigencia este sábado 10 de abril a las 00horas. El rubro gastronómico y hotelero-gastronómico, fue y es uno de los más golpeados por la pandemia del Covid-19 y en San Juan, desde el sector, analizan como van a paliar la situación. Hay preocupación pero la mirada puesta al frente, ¿qué dijeron algunos referentes y cuáles son sus estrategias?

El panorama general, según lo que pudo saber Tiempo de San Juan, es de preocupación pero de buena voluntad por haber sido escuchados. “Agradecemos que se haya trabajado a través del ASJ, con un ojo puesto en el estatus sanitario y el otro en la recuperación económica”, dijo Luis Tallara, de la Asociación Hotelera Gastronómica. Tallara analizó que implementar nuevas estrategias para potenciar el rubro “es muy difícil en estos momentos de bolsillos flacos. ¿Quién tiene plata para promocionarse hoy? Muy pocos”.

Maximiliano Avendaño, empresario dueño de un bar por calle Rivadavia en Capital, analizó que deberán trabajar en que los clientes los busquen por características como la buena atención, limpieza, calidad y no por reducción desmedida de precios ya que así no podrían cubrir gastos y terminarían perdiendo.

Por su lado, Ignacio Plana, socio de otro bar de Avenida Libertador, implementará abrir al mediodía para hacer comidas y en la tarde, abrir una hora antes, aunque reconoció que no es tan efectivo. “El horario de comercio al no ser de corrido, no cierra antes, lo que no favorece a los after office ni los happy hour”, lamentó.

Dicho esto, en el sector están llevándose a cabo reuniones viendo cómo van a atravesar la segunda ola, dijo Roberto Amaya, referente de los gastronómicos-hoteleros de San Juan. Según él, la clave está en “trabajar en conjunto y no buscar culpables. Todos nos hemos descuidado y relajado y ahora tenemos que luchar”.

Por su lado, Sergio Canto del Gremio Gastronómico, dijo que se insistirá en reforzar protocolos, no dar lugar a la relajación. “Vamos a estar mal, pero que nos dejen trabajar es importante. No es un cierre total”, manifestó.