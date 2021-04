En el Día Nacional del Policía, las historias de uniformados héroes en San Juan

Por Ana Clara Rubio

Cada 19 de abril se conmemora en Argentina el Día Nacional del Policía. En una jornada igual a esta pero de 1947, se sentaron las bases del actual Convenio Policial Argentino y más tarde en el año 1983 se aprobaría definitivamente el Reglamento de esa Organización.

Es por eso que en este día Tiempo de San Juan hace un repaso por actos en los que los policías se convirtieron en héroes para madres, padres, jóvenes, y la población en general. Una muestra de todo lo que ellos hacen cada vez que se ponen el uniforme y salen a la calle a cuidar a la sociedad. ¡Un aplauso!.



Policías parteros

Era el 6 de enero de este año cuando el cabo José Daniel Aguilera y el agente Miguel Alejandro Ruiz de la Unidad Operativa que jurisdicciona la Villa Mariano Moreno, en Chimbas, se convirtieron en parteros.

Un llamado al 911 a las 7 de la mañana los hizo ir a toda prisa a una vivienda en la mencionada Villa. Ahí se toparon con una mujer que estaba por dar a luz, y su marido pedía ayuda. Así que los efectivos prepararon el lugar y ayudaron a la reciente madre a traer a su bebé a este mundo. Una vez que recibieron a la criatura, minutos después personal de emergencias trasladó a ambos hasta el Hospital. Una buena noticia, ¡el niño nació en perfecto estado de salud!.

Una nueva vida antes del 2021

La madrugada del 6 de diciembre del 2020 cambió para dos policías de la Comisaría 32, (Casuarinas, 25 de Mayo). Ese día Marcela del Valle Acosta empezó con trabajo de parto y no tuvo tiempo de acercarse a un centro sanitario. Así que alertó a la Policía.

A la Casa 23 B, de la Manzana B, del Barrio Antártida Argentina fueron el oficial inspector Carlos Gómez, la oficial ayudante Pamela Pastrán, el oficial ayudante Hernán Morales y el sargento Daniel Córdoba quienes hicieron de parteros.

Luego del tenso y emocionante momentos, la madre y la pequeña bebé quedaron en perfecto estado de salud gracias a la colaboración de los efectivos. ¡Un aplauso!.

Una beba moría asfixiada, hasta que llegaron

El 21 de noviembre de 2020 dos policías de la Subcomisaria Médano de Oro se convirtieron en héroes cuando le salvaron la vida a una bebé de 5 meses que se moría asfixiada.

Todo ocurrió en una vivienda del asentamiento Cristo Pobre, ubicado por calle Punta del Monte. Al lugar llegaron el cabo Leonardo Videla y el agente Leandro Vera y vieron la dura imagen de la pequeña que se asfixiaba luego de ahogarse tomando leche.

El agente Vera le empezó a hacer RCP (reanimación cardiopulmonar), mientras el cabo llamaba al 911 con una mano y le ayudaba con la beba con la otra. De repente Britani reaccionó. Luego una ambulancia la trasladó al Hospital Rawson para poder recuperarse.

Una niña a punto de morir ahogada

El sábado 14 de noviembre del 2020 el sargento David Varela y su compañero Matías Ahumada, de la Comisaría 15 de Ullum, le salvaron la vida a una niña de 13 años que se había tirado a un peligroso canal en calle Las Moras, en el mencionado departamento.

Varela, a la cabeza del rescate, puso en riesgo su vida ya que por momentos creyó que no iba a salir con vida del agua, como había relatado a Tiempo de San Juan en aquel momento.

Ambos policías estaban en la seccional cuando recibieron el llamado alertando la situación. Una vez en el lugar, la niña de quien se reserva su identidad por ser menor, ya se había arrojado. Pero el Sargento no lo dudó y se metió en el turbulento canal. Luego de momentos de extrema tensión, hasta de ser arrastrados por la corriente, el efectivo pudo sacar con vida a la jovencita.

Un bebé recién nacido moría asfixiado

El viernes 12 de junio de 2020 los efectivos de la Comisaría 18 habían sido requeridos para ir a una vivienda ubicada en calle Arenales y Marabio, porque un bebé que se estaba ahogando con leche materna. Hasta allí llegaron la oficial ayudante Micaela Morales, la cabo Claudia González y el agente Hoel Quiroga.

“Vimos a una persona con un bebé en los brazos, que era el padre de la criatura. Yo me baje del auto y él me dio al bebé y me pidió que los ayudara porque no respiraba. Por eso lo subimos al móvil y salimos rápido al hospital”, dijo en aquel entonces a Tiempo de San Juan, Micaela, quien posteriormente realizó los primeros auxilios al bebé llamado Agustín Aguilera de 5 días de vida.

“Tenía los ojitos cerrados y no reaccionaba, por eso continué haciendo las maniobras y el bebé en un momento largó el llanto. Después cuando llegamos al hospital José Giordano los enfermeros salieron a socorrernos”, explicó la joven oficial.

Gracias a este trabajo el pequeño sobrevivió. Tras ser atendido en el lugar, el niño fue trasladado al Hospital Rawson. Y luego recibió el alta.