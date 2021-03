Advierten a los sanjuaninos sobre “servicios financieros” no deseados

Durante el 2021, la tendencia en cuanto a denuncias a Defensa al Consumidor sigue siendo la misma. Los más denunciados siguen siendo: plataformas virtuales, seguros, tarjetas de crédito, préstamos, entre otros. En una menor medida con comerciantes locales por demoras en entregas o la condición del producto. De 40 y 50 denuncias diarias, desde la entidad notaron un creciente número en cuanto a “servicios financieros dudosos”, ¿qué son y cómo evitarlos?

Se trata de descuentos aplicados en seguros, montos de préstamos, débitos en tarjetas de créditos. Estos a veces no se notan o no son montos significativos, pero con el tiempo pueden convertirse en números importantes o se torna muy difícil deshacerse de ellos. “Los consumidores vienen sorprendidos, cuando lo advierten van por el quinto o sexto mes que le hacen un descuento que no sabe que es”, señaló Javier González, interventor de Defensa al Consumidor en San Juan.

El cliente afectado dispone de 30 días para efectuar el “desconocimiento”, que es denunciar que se le está aplicando un descuento que él o ella desconoce. Debe proceder al banco o entidad emisora y si no tiene respuesta, debe recurrir a Defensa al Consumidor.

Para evitarlo, González explicó que es primordial el control de gastos y compras en plataformas virtuales. “Si bien la virtualidad fue un aliado este 2020 y lo sigue siendo, advertimos que los consumidores vienen sorprendidos, pero cuando se investiga la página, no existe ningún parámetro racional para confiar en dicho sitio”. Y agregó que “no es lo mismo comprar en MercadoLibre, que tiene un régimen de control bastante celoso, que en otras páginas de dudosa procedencia”.

Para denuncias, llamar a Defensa al Consumidor al 0800-333-6633 de lunes a viernes en horario de 7 a 21.