Sanjuanina denunció el ataque de una chica a su novio en Rawson: "No es gracioso"

El video de la agresión de una chica a su novio en Córdoba, en el que ella lo desmaya y luego se golpea la cabeza repetidas veces contra una persiana, fue el detonante para retomar un viejo debate sobre la violencia de género. Ahora, en San Juan, una joven aseguró presenciar una situación similar en Rawson, frente a un local de ventas de empanadas.

Romina Castro escribió en su cuenta de Facebook una breve reseña de lo sucedido. "Me tocó ser testigo de como una mujer bastante loca golpeaba con todas sus fuerzas a un chico que trabaja al parecer como delivery de un local de empanadas acá en Rawson", empezó a contar.

"El muchacho en ningún momento se defendió solo se limitaba a poner su codo para que ella dejará de tratar de rasguñar su cara y apartarla porque intentaba ahorcarlo, pegaba piñas a su casco enfurecida", dijo Castro. Y retrató el contexto, "los compañeros del local miraban hacia afuera sin hacer nada, la señora que estaba barriendo a un costado se acercaba a escucharlos pero tampoco hizo nada".

En medio de la apatía general, Castro, de acuerdo a sus palabras, decidió "llamé a la policía y de inmediato llegaron, al ver a la mujer violentando al hombre, rápidamente los separaron". La joven cerró el posteo con una reflexión. A su entender, "que una mujer golpee a un hombre es igual de grave que si fuera al revés. Que una mujer le pegue a un hombre no es gracioso. La violencia no es graciosa, violencia es violencia no importa el género".