San Juan se prepara para la segunda ola de coronavirus: qué dicen en Salud Pública

"Probablemente se puede generar un nuevo brote en nuestra provincia y estamos preparados en insumos y en recursos humano", dijo la ministra de Salud, Alejandra Venerando. "Sería algo totalmente descabellado no pensar en un aumento de casos y en una segunda ola", analizó el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo. Ambos funcionarios dieron cuenta de que pese a la baja de casos registrada en las últimas semanas, es de esperar una nueva ola de contagios.

"La vuelta a la presencialidad va a traer un aumento paulatino de casos, pero no podemos retroceder, la presencialidad en la clases era fundamental", expresó este miércoles Espejo en diálogo con Radio Colón. Remarcó que la inmunización es una herramienta fundamental para mitigar los daños de esta pandemia, pero no es algo inmediato, sino que nos va a llevar mucho tiempo. Y que la vacunación no es el fin de la pandemia. Lo más importante es continuar con el distanciamiento, el uso de barbijo y todas las medidas preventivas que se usan hace un año.

Venerando, en la misma emisora, comentó que "Venimos con una estabilización en la curva y tras un gran descenso en las últimas dos semanas aumentó un poco la cantidad de casos de coronavirus". Explicó que este incremento está relacionado con la mayor circulación de las personas. "Estamos trabajando en continuar con las medidas de protección", indicó.

Si llega esta segunda ola, Espejo valoró que Salud Pública está preparada: "la diferencia con la primera vez es que el equipo de Salud ha recorrido un tiempo muy importante y ha hecho un aprendizaje muy importante en todo sentido, tanto en las medidas preventivas, como en el diagnóstico oportuno y la incorporación de nuevas técnicas como el test de antígenos, todo el sistema de trazabilidad, categorización adecuada y asistencia inmediata al paciente COVID-19. En ese sentido hemos podido demostrar una gran capacidad confiamos en que la asistencia en la segunda ola puede ser mucho más eficiente. Esto sin perder de vista que el virus es muy dinámico y todos los días se generan nuevas situaciones".

Mayores de 70: piden paciencia

"Para mayores de 70 años dadas las consultas, es un universo muy importante y se lleva la tranquilidad de que todas las solicitudes se están procesando, que con mayor o menor tiempo van a ser contestadas y el espíritu del gobernador y de la ministra es que todos en algún momento van a recibir su dosis", sentenció Espejo respecto de los que pidieron turno para vacunarse pero no han recibido todavía la citación.

Por su parte, Venerando indicó que "cuando tengamos la oportunidad de comprar vacunas, queremos ser los primeros en poder adquirir las dosis, pero difícilmente llegue el permiso nacional para poder comprar vacunas".