Trabajo esclavo en Sarmiento: rescataron 120 personas y niños hasta con sarna

Tras una denuncia antes la Justicia Federal, el viernes se realizó un operativo especial en Sarmiento, en un lugar en Media Agua donde se pudo constatar un gran cantidad de trabajadores rurales que habían sido reclutados en provincias del Norte Argentino como Salta, Jujuy y Santiago del Estero. "Estaban en condiciones de indignidad, alojados en boxes de 2 metros por 1,20 con cuchetas adentro. Había no menos de 120 personas que debían usar letrina en ese alojamiento sin agua potable. Hay menores, con situaciones de enfermedades porque hemos detectado hasta chicos con sarna", dijo desde RENATRE San Juan, Oscar Bernard, en declaraciones a Radio Colón.

El cuadrillero los trajo desde sus provincias de origen y le debieron pagar el pasaje. A su vez les cobraba el alquiler por los boxes sin baños, según informó. "Esta persona contrataba con empresas de gran renombre provincial para proveerlos de esta mano de obra en estas condiciones, a su vez con una paga inferior a lo que establece la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, les pagaban el 50% menos de lo que vale la caja, rentabilidad que recae en el reclutador y la empresa", aseguró Bernard sobre el trabajo en la cosecha de aceitunas. Encima, uno de los obreros sufrió un accidente laboral y no se le dio cobertura de ART porque están "en negro", agregó.

Sobre los menores, se rescataron 11. El funcionario se quejó con una fuerte denuncia:

"En la empresa no detectamos trabajo infantil, pero sí la presencia de menores en el lugar de hacinamiento llamado Barrio Chino que está en Sarmiento, que es público, lo ven los sanjuaninos cuando pasan, las autoridades provinciales seguramente han pasado, las autoridades municipales también han pasado, y no sabemos por qué a nadie le ha llamado la atención la existencia de un gheto de esa naturaleza donde está la gente reducida a la condición más indigna que es la de casi esclavitud".

El funcionario dijo que tras el rescate, algunas personas están alojadas en hogares y algunas otras no quisieron ir porque habían trabajado toda la semana y necesitaban cobrar la caja de aceitunas cosechadas. "Hoy (por este lunes) estamos haciendo las presentaciones necesarias para producir en la paga lo que se les debe y que ese lugar no exista más porque es el reflejo de lo que no debe existir en el siglo XXI, el delito de trata es la sumisión a la esclavitud, que los sanjuaninos tengamos una situación de esta naturaleza es alarmante".

El hecho se investiga en la Justicia Federal tras una denuncia realizada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, Gustavo Vera. No es el único. En el mismo departamento, esa misma semana se hizo otro operativo de unas personas a las que les habían retenido los DNI, por lo que quedaron tres personas detenidas, que son el dueño del alojamiento ubicado a cuadra y media de la plaza departamental, el cuadrillero y el transportista, que "distribuían" a estos obreros traídos de provincias norteñas, en diferentes empresas.