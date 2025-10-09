jueves 9 de octubre 2025

Crisis institucional

Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va

El Azul de Villa Krause vive días agitados. Mauricio Acosta continuará en la presidencia hasta que se elijan nuevas autoridades y esto generó un gran malestar dentro del plantel: "Nos dijeron que nuestro sueldo no va a cambiar y que no traerán refuerzos para el Regional".

Por Redacción Tiempo de San Juan
520821896_17973143528869989_5117897453887861435_n

Mientras lidera el Torneo Clausura del fútbol sanjuanino y todo Villa Krause se ilusiona con el inicio del Torneo Regional Amateur, el Club Atlético Unión traviesa una fuerte crisis interna que amenaza con opacar su buen momento deportivo. Mauricio Acosta, presidente del club, había anunciado su renuncia la semana pasada, cansado de los “aprietes” y las presiones cruzadas dentro de la Comisión Directiva. Sin embargo, y pese a la tensión que se respiraba en los pasillos del 12 de Octubre, finalmente decidió continuar al frente de la institución, al menos hasta que se elijan nuevas autoridades.

La decisión de Acosta desató la tensión en el club rawsino. Rolando Algañaraz, vicepresidente y hombre clave de la dirigencia, decidió pegar el portazo. Según fuentes cercanas, su salida puso en evidencia un conflicto dirigencial más profundo. “Mi apellido y prestigio no los puedo tirar por la borda”, dijo Algañaraz antes de formalizar su salida en Personería Jurídica.

La decisión del presidente tampoco cayó bien en el vestuario. El plantel mira con preocupación la dirigencia y cuestiona la continuidad del proyecto: adeudan un mes de sueldos, el premio del Apertura de 6 millones de pesos sigue sin pagarse en su totalidad, y las promesas de refuerzos quedaron en el aire. “Nos dijeron que el sueldo no va a cambiar y que no traerán refuerzos para el Regional”, comentaron jugadores que, pese a su amor por la camiseta, ya evalúan otras ofertas.

En ese contexto, según fuentes confiables, el plantel incluso pide que parte de la comisión directiva renuncie para abrir paso a grupos inversores, con la esperanza de garantizar respaldo económico y mejoras en las condiciones de cara a un torneo súper importante.

Sin embargo, Mauricio Acosta se mantiene firme. En diálogo con Tiempo de San Juan, contó que la comisión no aceptó su renuncia y que por eso decidió continuar: “Argumentan que si me voy yo, se van todos". Si eso sucede, el club podría ser intervenido. "Vamos a llamar a asamblea a la brevedad posible, mientras consiga gente que se sume al proyecto. No puedo ocasionar malestar en el plantel, por eso trataré de aportar lo que más pueda”, agregó.

