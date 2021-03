Obra histórica: cómo se cambia el corazón de la central eléctrica de Ullúm

Pocos sanjuaninos saben que en la Quebrada de Ullúm se está haciendo una obra histórica en el corazón de la central hidroeléctrica. La descomunal turbina de más de 250 toneladas que gira a 400 vueltas por minuto se está reparando a nueva, para darle 30 años más de vida, porque con el desgaste actual ya no da más. Es una tarea titánica, artesanal, que requerirá la extracción del descomunal aparato que se instaló en 1989 y que no se restaura íntegramente hace décadas.

Para esta importante obra, el Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) llamó a licitación el año pasado y ya la adjudicó a la empresa mendocina IMPSA, que cotizó los trabajos en 4,7 millones de dólares cuando el presupuesto oficial es de 5,2 millones de dólares. Son pocas las empresas en el mundo que se dedican a esto y en esta oportunidad esta firma, que ya trabaja en San Juan, fue la única oferente.

Artesanal

“La empresa ya está trabajando desarmando el grupo generador. Tienen que ir despacio, medir todo lo que están sacando, ver cómo está. Es un trabajo pesado con componentes que pueden llegar a las 250 toneladas, y deben hacerlo a conciencia. Es artesanal, más allá de los precios que manejan no hay nada automatizado, sólo gente que sabe desarmar ese tipo de equipamiento”, contó en exclusiva a Tiempo de San Juan el gerente de Ingeniería y Operaciones de EPSE, Miguel Gil.

Esta turbina, que es la más antigua que tiene EPSE, ha recibido el mantenimiento que requiere del fabricante, varios services desde que se instaló a fines de los ’80, y hace 27 años fue el último desarme para cambiarle piezas importantes. Pero nunca se hizo la renovación integral como ahora.

En esta intrincada tarea entran cambios en los alabes que son como hélices de la turbina; se cambia también el material de control de flujo de agua desgastado, los tornillos de acoples del eje que son bulones gigantes y el generador en sí; se revisan bobinados; se reajustan los cables; se refuerzan soldaduras de puertas de ingreso; se controla el sistema de seguridad; en las puertas de control se hacen rx y si no están bien se reparan; se elimina todo el óxido al que no se puede llegar sin desarmar la turbina; y se cambia todo el aceite de sistemas hidráulicos, entre otros ítems.

Raro espectáculo

La extracción de la turbina se prevé para dentro de unas semanas y será un espectáculo digno de ver. El rotor de 250 toneladas se sacará por encima, abriendo una tapa que tiene para tal fin, para lo cual se usará un gigantesco puente grúa con capacidad para 275 toneladas. El rotor se depositará al lado de la central y hay algunos trabajos que se harán allí mismo y otros que requieren que se lleven partes para reparar en fábrica. “Es raro verlo. La última vez que se dio algo parecido fue en el ’94 cuando se hizo el desarme completo del rotor y se cambiaron los alabes de la turbina”, indicó Gil.

¿Por qué no se cambia la turbina por una nueva en vez de repararla? “Es más económico hacer un cambio de piezas principales antes de que nos deje fuera de combate un daño, si un material por viejo se rompe puede romper otros componentes que no tienen nada que ver”, analizó Gil. “Lo que se está haciendo es reparar a nuevo, no tiene sentido comprar un sistema nuevo si sirven muchas partes, como el eje que se va a revisar, pero hay piezas de la central que haciendo el recambio deberían durar 30 años más”, remarcó.

Etapas

Esta es la primera etapa de una renovación más integral que EPSE practicará en la Quebrada de Ullúm. Ahora los trabajos tienen un plazo de 370 días, con lo que a principios de 2022 debería entrar en prueba. La central está parada desde el 13 de febrero y permanecerá así por un año, lo que no afecta el abastecimiento provincial de energía, ya que está cubierto por otras centrales del sistema eléctrico argentino interconectado.

La quebrada de Ullúm generó en promedio desde 2017 a 2020 unos 93.450 MWh por año, lo cual representa un 8.52% de la generación total promedio anual de San Juan, esto es variable dependiendo de la cantidad de agua, pudiendo oscilar entre un 5% y un 11% de la generación total de la provincia.

Según los planes de EPSE, las otras etapas son trabajos a hacer en la puesta a punto de sistemas de control de la central y obras civiles menores de la central como infraestructura y conexiones eléctricas. No se ha definido si será una o dos licitaciones más las que se harán, dependiendo de la posibilidad de financiamiento, dijo el experto. Se lanzarían una vez terminada la que está ahora activada. En la empresa de energía estatal esperan que en 2023 la Central de Ullúm esté modernizada por completo.