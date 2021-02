¡Qué fichaje!: ‘Es lo que hay’ llega con su impronta periodística a Canal 13 San Juan

Los televidentes de Canal 13 San Juan no se han sacado la lotería, pero pega en el palo. Y es que a una programación cargada de profesionalismo y excelente información, se le suma el bombazo periodístico llamado ‘Es lo que hay’.

A partir del miércoles 3 de marzo, de 22:00 a 23:00, Gastón Sugo y Federico Fáger analizarán la realidad de todos los sanjuaninos con su toque distintivo, ese que le ha permitido ser uno de los grandes referentes en las mañanas de Radio Ligth.

Contando con Romina González, gran productora y tremendo personaje que merece un capítulo aparte, el binomio Sugo-Fáger se explayará durante una hora para contar ‘de frente manteca’ (entiéndase de forma directa) lo que pasa ante los ojos de todos, pero que muchas veces pocos ven.

Utilizando palabras encubiertas en un improvisado formalismo, Sugo definió su producto diciendo: “Es un programa muy particular, siempre fiel al estilo que tenemos para tratar la información y para darla. Es un programa político, económico, de opinión y de análisis de opinión”.

“Generalmente los programas políticos son duros. Hay mucha formalidad, temas pesados, y lo que nosotros venimos trabajando es un programa distinto. La gente se va a encontrar con lo político, con lo económico, pero con mucha ironía, humor y sarcasmos. Esa es la marca que nos ha permitido posicionarnos muy bien”, añadió parado a unos 22 años de su irrupción en el periodismo.

Como un profe que lee en los ojos de sus alumnos que la explicación no fue entendida del todo, Gastón se prodigó: “Para que sea referencial porque obviamente lejos de eso estoy, voy a citar el humor y la sátira de un programa que en su momento explotó en la televisión argentina y que hacía una persona que yo admiro muchísimo que es Tato Bores. Él era un lector magnífico de la realidad al igual que sus guionistas. Desarmaban la realidad de una manera muy particular. Era tremendamente duro lo que decían, pero con un humor que hasta el día de hoy se extraña”.

“Tato fue una inspiración muy grande en ese trabajo de la información y tratamos de hacer algo a nuestro estilo. Eso es lo que se van a encontrar los televidentes de Canal 13 San Juan”

Revelando algunos ingredientes del taco picante que están preparando para el canal de las noticias, este eternamente agradecido a Ricardo Olivera –“es, fue y será mi maestro”- aseguró: “Particularmente a mí me gusta trabajar las entrevistas en vivo y con los entrevistados en el piso, pero hay que ver qué nos dejarán hacer las medidas preventivas de la pandemia”.

El esqueleto de ‘Es lo que hay’ contará, entre otras cosas, con editorial, un tema principal, entrevistados en vivo y ‘la picada’, que son cinco informaciones ‘adobadas’ con su llamativo estilo aún más potenciado.

“Vamos a poner la vara alta y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Estamos muy contentos por cómo nos han recibido”.

Periodista, pero mejor asador

“Soy periodista desde el año 1999 y a modo de resumen puedo decir que trabajé toda mi vida en Ligth”, indicó Sugo dando cátedra de sinópsis al ser consultado por su vida profesional. Aunque para no faltar a la verdad, también acompañó su respuesta de una batería -no del todo completa- de otros trabajos realizados en los medios sanjuaninos: redactor de política en Diario El Zonda, director en SanJuan8.com, columnista de Canal 8, editor general de la web Diario de Cuyo y director de contenidos de Ligth.

Pero no sólo de noticias e ironías vive el hombre, ya que Gastón aseguró ser un excelente candidato para los ‘Martín Fierro de la Parrilla’.

“Soy muy bueno haciendo asados. Me encanta todo lo que tenga que ver con la parrilla. Es poco humilde lo mío, pero es la verdad”, lanzó con la misma firmeza con la que esa mamá se paraba en la puerta de casa, chancleta en mano, a esperar al pequeñín que se había escapado por la ventana en la siesta.

Y Sugo no solo es carnívoro. “Tirame un zapallito inglés y te hago una fondue que te vas a morir. Y con el precio que tiene la carne, no sabés lo que me salen las verduras asadas”, se animó a afirmar el conductor de ‘Es lo que hay’. Habrá que chequearlo.