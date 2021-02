Reposeras con sombrillas y expectativa en la vacunación a sanjuaninos mayores de 80

Este miércoles se inició la histórica vacunación a los mayores de 80 años en San Juan, con la disposición de diferentes centros de atención, al menos uno por cada departamento, para realizar el operativo, que se realiza en esta primera jornada de 7 a 13. La vacuna que les colocan es la de Oxford Astrazeneca que requiere una conservación de entre 2 y 8 grados.

En el caso de Capital se realiza en el Polideportivo de la Escuela San Martín, con importante convocatoria, bajo estricto protocolo. Desde primera hora se vieron colas ordenadas, ya que los adultos mayores podían concurrir con un acompañante, y gran expectativa por esta inmunización tan esperada. La Municipalidad de la Capital dispuso reposeras con sombrillas distanciadas para procurar que la espera sea lo más ordenada y cómoda posible.

La vacunación es voluntaria y las personas interesadas, como las que empezaron a acudir hoy, son las que pidieron turno, en la plataforma https://sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan y fueron citados con día y horario.

Hasta este miércoles a primera hora ya se mostraban cupos agotados en Albardón, Angaco, Calingasta, Capital, Jáchal, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Valle Fértil y Zonda. Se informó que a cantidad de dosis por etapa se basa en la disponibilidad de vacunas con la que cuenta San Juan.

Los que concurren llevan DNI y no deben presentar síntomas. No se vacuna a las personas que no tengan su turno correspondiente.

Los lugares previstos por departamentos para la vacunación son los siguientes:

Albardón: CIC La Laja

Angaco:Unión Vecinal Villa El Salvador

Calingasta: Unión Vecinal Villa Calingasta –Barreal: Polideportivo Barreal

Capital: Polideportivo escuela San Martín

Caucete: Salón San Isidro

Chimbas: Parque de Chimbas

Iglesia: Polideportivo Municipal de Rodeo

Jáchal: Teatro del Bicentenario

9 de Julio: Centro de Jubilados

Pocito: Salón El Cerezo

Rawson: Teatro Kummel

Rivadavia: Círculo Andaluz

San Martín: Estadio Marta Orellana

Santa Lucía: Unión Vecinal Santa Lucía Centro

Sarmiento: Centro Cultural

Ullum: CIC Ullum

Valle Fértil: Salón Cultural

25 de Mayo: Polideportivo 25 de Mayo

Zonda: Salón de Eventos del Centro de Jubilado

Docentes y policías también

Los docentes y policías también inician este miércoles su inmunización, pero solo pueden vacunarse los que presentan comorbilidades como son Diabetes, Obesidad grado 2 y grado 3, enfermedad cardiovascular, renal y/o respiratoria crónica, en cuyo caso también deberán acreditar con certificación médica.

Los docentes a inmunizar son los mayores de 55 años, que están en actividad, sin dispensa COVID19 y los efectivos policiales mayores de 45 años. Estos grupos serán vacunados en el Estadio Aldo Cantoni de 14.30 a 20.00hs

Además, se incorporan este miércoles a la vacunación los equipos de salud que trabajan en Consultorio Externos e Internados Hospitales de III Nivel del ámbito público y privado.