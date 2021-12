Historias de residencias: niñas y niños sanjuaninos que esperan para ser adoptados

Un árbol de Navidad hecho con manitos en la puerta de casa. Otro árbol enorme que adorna el living y una pared con fotos de ellos, los chicos y chicas de la residencia. Esta casa de barrio está ubicada en Rivadavia y allí funciona un hogar de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Para "M", de 13 años, que llegó hace dos, en plena pandemia, este lugar es su hogar y está su familia. "Tías", le dicen a las cuidadoras y aunque ellas intentan explicarles que no es así, se vuelve difícil.

Yo creía que me iban a retar y a me daba mucho miedo entrar acá. Después me di cuenta de que no era así.