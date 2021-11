Sin pensar a largo plazo, los gastronómicos sanjuaninos se adaptan a la nueva normalidad

En San Juan parce que la pandemia forma parte de un pasado distante. Las actividades se están desarrollando en un contexto de normalidad, sin restricciones, lo que permite que muchos rubros del área privada puedan comenzar a recuperarse después de estar meses sin actividad.

Uno de esos rubros son los gastronómicos, que durante mucho tiempo tuvieron que mantener las puertas cerradas y luego ir ateniendo a la clientela bajo restricciones que se fueron flexibilizando de manera gradual. Hoy, con la capacidad habilitada al 100% y sin límites a la hora de circular, el panorama es alentador, pero siempre con el temor de una vuelta atrás que los obligue a bajar la persiana una vez más.

Desde Antares, su dueño Alejandro Tesi destacó que hay mucha alegría en el sector por volver a trabajar como se hacía antes de la pandemia, y pese a que hay jornadas en las que no dan abasto, no es el mismo ritmo de antes. “Hay un cambio en la gente en cuanto a las costumbres de consumo. Parte del delivery llegó para quedarse. Si bien la pandemia cerró muchos locales, se abrieron otros nuevos por lo que ahora hay más oferta ahora. En lo particular estamos un 30% por debajo de los números pre pandemia”, resalta Alejandro.

Sobre el relajamiento de la clientela con relación a los cuidados sanitarios, Alejandro destaca que es común ver personas que llegan hasta la puerta del local sin el barbijo, o lo tienen guardado. “Se ha naturalizado andar sin barbijo, algo que en el bar no permitimos, por lo que debemos estar pidiéndole a las personas que se lo coloquen si van a circular dentro del lugar. Necesitamos que se tome consciencia que esto no ha terminado”, dijo.

Por su parte, Maximiliano Avendaño, de Rocky Bay afirmó que se si bien se ve reducido el flujo de gente mayor en horario de mañana, durante las noches suelen tener bastante recambio de mesas, los que los lleva a trabajar a una capacidad del 100%. “Percibimos mucho en nuestros clientes y por lo que hablamos con colegas que la gente no sabe qué va a pasar en el futuro, entonces cuando puede sale y se da un gusto, cuando quizás antes no lo hacía”, comenta Maximiliano.

Pese a la reactivación de la actividad, para Maximiliano pensar en largo plazo no es una opción. “Tratamos de no pensar en rebrote, nos enfocamos en el ahora. Lo que sí, puede que seamos más cuidados con las inversiones que podamos llegar a hacer en el bar. Vamos priorizando los gastos por si llega a suceder algo que nos obligue a cerrar”.

Para la Cámara Hotelera y Gastronómica de la Provincia, la diferencia en el sector es gracias a los eventos que se están realizando, sobre todo aquellos de tipo deportivos. Rubén Miodosky, representante del sector destacó que, si no fuera por los eventos, quizás no se estaría trabajando al mismo ritmo que se está haciendo ahora, con un repunte del 60% y cerca de alcanzar los mimos niveles que tenían para esta misma época antes de la pandemia.

Coincidiendo con los empresarios antes mencionados, Rubén afirmó que el relajamiento es evidente, lo cual preocupa porque como trabajadores deben estar insistiendo para que se cumplan las medidas sanitarias. “Hay que estar insistiendo, ya que quieren ingresar a los locales sin barbijo, o circular por los locales, lo cual no está permitido, pero además es una medida de cuidado personal que deberíamos naturalizar para evitar contagiarnos”, finalizo.