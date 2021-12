Para que no haya otra Maytén, quieren que Salud garantice los implantes a mujeres trans

El 16 de noviembre se conoció que una joven mujer trans sanjuanina fue internada luego de inyectarse aceite de avión para modificar su cuerpo de acuerdo a su identidad de género. Maytén aún está internada en Córdoba con pronóstico reservado. Debido a la gravedad de la situación, la secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales Mónica Lencina pedirá una audiencia en el Ministerio de Salud Pública. El objetivo: acelerar las cirugías que vienen pidiendo las mujeres de la comunidad trans, operaciones contempladas en la ley de identidad de género sancionada por la Nación.

La legislación además de posibilitar el cambio del DNI indica en su artículo 11 que las mujeres trans tienen derecho a ser operadas en el ámbito de la salud pública para adaptar su cuerpo a su identidad de género. Según informó Lencina, en el sindicato se supo que se realizó una intervención quirúrgica en el hospital Marcial Quiroga y que hay otro turno otorgado en los próximos días pero que el objetivo del encuentro que esperan tener con la ministra de Salud, Alejandra Venerando, es para asegurar cirugías semanales para quienes las vienen pidiendo desde hace años.

Maytén es de Chimbas y viajó a Córdoba para acceder a un implante de senos. Bajo condiciones sanitarias no adecuadas, esta joven se inyectó aceite de avión, una sustancia no permitida para el uso estético. Maytén quedó en estado gravísimo, evolucionado, pero con una traqueotomía y sin despertar todavía. Son muchísimos los peligros de inyectarse aceite de avión, pero fundamentalmente es que el líquido comienza a circular por todo el cuerpo obstruyendo arterias, venas y pudiendo llegar a producir la muerte.

Lencina contó que son muchísimas las trabajadoras sexuales que se han inyectado aceite de avión en su cuerpo. “Quienes tienen de 40 años para arriba padecen problemas gravísimos de salud. A las compañeras se les hinchan las piernas, no pueden caminar”, explicó la gremialista. Es por esta razón que decidieron hacer un reclamo como sindicato para asegurar el cumplimiento de la ley de identidad de género en los hospitales de la provincia.

Maytén se fue a Córdoba porque allá se hacen estas prácticas. “Las compañeras tienen contacto y buscan cómo adecuar su cuerpo o verse un poquito más femeninas entonces buscan cómo acceder a estas operaciones. No sé cuánto dinero cuestan, son caras, pero menos que las comunes. Las hace alguien, no sé quién ni cómo lo hacen. Sé que a algunas compañeras les ha hecho mal y a otras no. Es una cosa muy precaria, no entran a quirófanos", detalló Mónica.

Ema Romero será quien próximamente se operará. El expediente para acceder a la cirugía arranca en el Ministerio de Desarrollo Humano, tras conseguir la cobertura para los implantes en Salud Pública deben garantizar la operación como parte del proceso de feminización. “He conocido compañeras a las que el aceite de avión se les pegan hasta los huesos. Se me ha pasado por la mente operarme con aceite de avión, pero he visto tantas compañeras morir que me dio miedo y decidí solicitar ayuda al Estado”, contó Ema.

Las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 37 años en el país. San Juan no es la excepción.