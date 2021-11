San Juan propondrá que se tomen medidas contra quienes no completen la vacunación Covid

Pese al sistema de turno, demanda espontánea y la facilidad de acceder al centro de salud más cercano, San Juan no puede lograr la inmunidad de rebaño ya que hay personas que no completan el esquema de vacunación.

En diálogo con Radio Colón, Alejandra Veneranda, ministra de Salud Pública, afirmó que como la vacunación no es obligatoria no se puede hacer nada si la gente no acude a los vacunatorios, por lo que se están analizando diversas alterativas. “Estamos pensando fuertemente, y lo vamos a proponer en el Consejo Federal de Salud, ver qué medidas se pueden tomar con relación a las personas que no cumplen con la vacunación”.

Si bien se apela a la solidaridad y el compromiso social, las personas que forman el grupo de 30 a 50 años son quienes menos acuden a colocarse la vacuna. “De nada va a servir haberse colocado solo la primera dosis, porque no tienen la inmunidad adecuada”, resaltó Venerando.

Sobre la inmunidad rebaño, la ministra afirmó que, si se contempla el grupo mayor de 18 años, se supera el porcentaje, pero al haberse incorporado niños, adolescentes y jóvenes entre 3 a 17 años, la franja se amplia. Actualmente la provincia está en un 60% de dosis colocadas en esquema completo, por lo que falta un 10% para lograr la inmunidad en la provincia.