Siguen las buenas noticias: San Juan no reportó muertes por Covid-19 y registró un solo caso

Este martes, el Ministerio de Salud Pública informó que no se reportaron muertes a causa del coronavirus y sólo un caso. Es una buena noticia luego de que ayer lunes no se registrara ningún deceso ni contagios. Ese dato fue un hito en la pandemia, ya que no se dio durante 412 días.

Asimismo se da a conocer que hasta las 19.00 horas del día de la fecha, se registraron los siguientes números oficiales de casos de coronavirus en San Juan:

Nuevos casos: 1

Total confirmados: 71.922

Pacientes con proceso infeccioso: 115

Personas fallecidas (acumulado): 1.181

Recuperados: 70.626

Test negativos: 466

Parte de internados

Se encuentran internados 60 pacientes en las áreas de COVID-19 (entre positivos y sospechosos) de los hospitales Dr. Guillermo Rawson; Dr. Marcial Quiroga; Dr. Ventura Lloveras, de Sarmiento; Dr. César Aguilar, de Caucete; Dr. José Giordano, de Albardón; Dr. Federico Cantoni, de Pocito; CEMEC; Dra. Julieta Lanteri; Hospital San Roque, de Jáchal; Hospital Dr. Alejandro Albarracín, de Valle Fértil; Hospital de Barreal, de Calingasta; Hospital Privado; Instituto Médico; Clínica El Castaño; Clínica Santa Clara; Sanatorio San Juan y CCI.

De ese total, 28 pacientes permanecen internados en el Área Crítica, 7 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

Entre los internados en el área COVID-19, no hay pacientes pediátricos internados ni pacientes embarazadas/puérperas.