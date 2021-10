Reaparecieron las afecciones respiratorias en niños sanjuaninos: internación al 100%

"Indudablemente por todo lo contenido el año pasado y el hecho de no haber asistido a clases no había tanta cantidad de niños con afección respiratoria. Hoy estanos con un aumento en la ocupación de camas de niños con afecciones respiratorias y se está trabajando para tratar de dar la cobertura posible en lo público y privado", evaluó la ministra de Salud Provincial, Alejandra Venerando, sobre el regreso de las enfermedades que afectan los pulmones en los más pequeños.

Si bien de acuerdo al último parte oficial entre los internados en el área COVID-19 no hay pacientes pediátricos internados ni pacientes embarazadas o puérperas, en las áreas de internación pediátrica común están actualmente todas las camas de la Provincia ocupadas, muchas de ellas con pacientes que sufren afecciones respiratorias. Así lo confirmó a Tiempo de San Juan este martes la Jefa de Pediatría de Salud Pública, Andrea Weidman.

La pediatra analizó que "lo que ha pasado en el invierno de 2020 y en el de 2021 es que no tuvimos infecciones respiratorias por virus estacionales pero ahora sí hay circulando sincitial respiratorio que es el principal agente de la bronquiolitis". Según la profesional, "estamos también en época por los vientos de la patología de tipo reactiva y alérgica". Así, se están viendo cuadros de bronquiolitis y de crisis de asma y obstrucciones.

Weidman informó que "tenemos muchos tipos internados. Ahora está cubierto el 100% en el ámbito publico y privado y hay muchos niños con cuadros respiratorios". Si bien no pudo precisar la cantidad de camas ocupadas, dijo que en San Juan hay internación pediátrica en los hospitales Rawson, Marcial Quiroga, de Pocito y Caucete y se está analizando habilitar camas para niños en el de Albardón.

Esta situación, comparada con antes de la pandemia, es normal, aclaró. Ahora el repunte de casos se da explicado porque hubo "confinamiento por la pandemia y porque la circulación de COVID-19 desplaza a otros virus". Lo que sí se ha notado, analizó Weidman, es que se ha retrasado el fenómeno, dado que suele ocurrir desde mayo y este año se está dando ahora, coincidiendo con la flexibilización de restricciones, lo que facilita la circulación de virus.

"Todas las medidas antiCOVID cuidan para todos los virus respiratorios", reflexionó la Jefa de Pediatría.

Sobre los casos de los chicos internados, en este momento no hay confirmados casos graves. Estos cuadros no son crónicos, generalmente se pueden manejar y demoran unos 20 días en transitarse sin dejar secuelas. Para el sincitial respiratorio no existen vacunas, solo anticuerpos que se usan en pacientes de riesgo como prematuros y cardiópatas.

Weidman dijo que a veces es difícil diferenciar un caso de afección respiratoria común del COVID-19 y que por eso siempre hay que consultar al pediatra de cabecera.