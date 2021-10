Cómo vivieron los sanjuaninos el caos mundial por la caída de las redes sociales más importantes

Este lunes, las tres redes sociales más importantes a nivel mundial colapsaron, dejando a millones de personas incomunicadas.

En San Juan, la situación no fue muy diferente y muchos apelaron al tradicional mensaje de texto o la llamada telefónica para poder comunicarse. Tiempo de San Juan salió a la calle a preguntarle a los sanjuaninos cómo vivieron el histórico episodio y, uno de los grupos más afectados fue el de los estudiantes que no pudieron recibir los documentos que los profesores les enviaban para las clases.

Otros, más precavidos, ya habían descargado la aplicación Telegram cuando ocurrió el anterior apagón que fue más corto. Sin embargo, en esta oportunidad, por casi 7 horas se mantuvo el corte del servicio, lo que lo convierte en un apagón histórico.

Daniel Baca, presidente de la Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación, explicó a este diario qué pudo haber pasado.

"Recién están apareciendo los primeros comunicados oficiales pero tiene que ver con problemas de configuración de índole humana. Lo que ha pasado es histórico a nivel global y es por la caída de los Servidores DNS, que son básicamente los que guardan las direcciones de todo lo que existe en Internet. Sé que se habla de un ciberataque pero no hay nada comprobado y lo más factible es que se haya tratado de un error humano", detalló Baca.

En el rubro comercial, según Hermes Rodríguez de la CAME, "los perjudicados fueron los pequeños negocios porque no pudieron promocionar en redes sociales sus productos". En este sentido, Dino Minozzi, de la Federación Económica, apuntó a que "el perjuicio es alto" aunque aún no lo tienen contabilizado.

