Dorita Páez, la abuela jachallera todo terreno que 46 años después volvió a ser reina

Recuerden ese nombre. Dorita Páez. La provincia eligió esta semana a su Reina del Adulto Mayor, en un gran evento que se desarrolló con público presente y en el cual una mujer jachallera, quien cumplirá los 65 años en noviembre, se coronó soberana mayor. Pero, quién es esta mujer, acá te contamos.

(Imagen gentileza Gobierno de San Juan)

Esposa, madre y abuela, Dorita pasa los días en su vivienda ubicada en el centro de Jáchal. Tiene cinco hijos y ocho nietos, además de compartir la vida con su marido, con quien dio "el sí quiero" en 1978.

"Me recibí de Secretaria Comercial hace muchos años. Pero siempre me dediqué a mi familia, luego hice peluquería y cosmetología y me gustó más que lo otro, así que me dediqué a eso, yo no ejercí de lo que me recibí. En el momento me casé y me dediqué a mi familia, ya cuando mis hijas más pequeñas tenían 10 años salí de casa y me puse a trabajar de lo que me apasionaba", dijo Dorita a Tiempo de San Juan. Y así fue como durante 23 años se desempeñó como estilista, "ahora soy ex peluquera", sentenció.

Un día vendió todas sus herramientas de trabajo porque sintió que era una etapa cumplida: "Si yo seguía teniendo eso, iba a seguir trabajando porque me gusta... pero ya crié a mis hijos, trabajé, ahora quiero disfrutar de mis nietos; soy muy familiera. Con la pandemia se complicó todo y ahí dije `hasta acá´y punto".

Una de las fotos compartidas de Dorita.

DIGAME REINA

No es la primera vez que Dorita gana un certamen, en 1975 se coronó Reina de la Tradición en Jáchal: "Durante 4 años se eligió Reina en el departamento, a partir del 5º se elegían Paisanas, por la tradición, por la cultura", explicó. Y recuerda ese momento como si fuera ayer, guardando en sus recuerdos fotos de la coronación.

SUS DÍAS, A PURO DEPORTE

Dorita juega hockey sobre césped para mamis desde hace 10 años. Y como si fuera poco, hace 4 que comenzó Newcom (voley adaptado para personas adultas) integrando actualmente el equipo municipal de Jáchal. Además sale a caminar y trota siempre que puede. Le gusta mucho el deporte y no descuida la actividad física.

CÓMO IMPACTÓ LA PANDEMIA EN SU VIDA PERSONAL

Siendo tan activa, transitar las restricciones y aislamiento para Dorita fue una experiencia muy traumática, pero que afortunadamente no le significó la pérdida de ningún ser querido.

"Aislamiento puro, fue muy crítico, muy duro, pero gracias a Dios no perdí a ningún conocido ni familiar. Fue muy crítico estar encerrada, yo tenía mis actividades en casa y me iba a trabajar, volvía y seguía con mis tareas en el hogar, me daba tiempo para ir a las prácticas de hockey, de newcom, y en las noches salía a trotar, tenía una vida muy acelerada y de repente quedarse quieto fue muy traumático", contó Dorita.

"En lo personal la pasé mal, pero psicológicamente digo, pasó un tiempo largo y quiso darme depresión, fue por el mismo encierro... no tener contacto con mis nietos o mis hijos más que a través de videollamadas, eso me complicó. Cuando permitieron salir a caminar por lo menos con distanciamiento lo hice", expresó, y dijo que aunque "no me quito mucho el barbijo", de a poco vuelve a retomar su vida normal.

Con amigas

CÓMO SE DEFINE DORITA, EN UNA FRASE

"Mamá y abu porque soy muy familiera. Lo más importante en mi vida son mis hijos, mis hijos son mis pilares, son los que me sostienen, y mis nietos son la pila que me da la energía para seguir alegre y estar bien, física y psicológicamente".

Su otra pasión: las plantas. "Tengo florales y frutales", dijo.

OTRA VEZ REINA, TRAS 46 AÑOS

Un día Dorita tuvo la posibilidad de volver a ser reina... y esta vez de la provincia. Así fue cómo, luego de consultar con sus hijos ella se volvió una de las candidatas a Reina del Adulto Mayor de San Juan.

Con sede en el Estadio Marcelo García (de Pocito), fueron suficientes 6 votos para que en la noche de la elección ella se quedara con la corona y representara a la provincia no solo aquí sino a nivel nacional. Desde Jáchal llegó Dorita, y el virreinato quedó para Rosalba Moreno, oriunda de Caucete.

Escuchá en esta entrevista de dónde surgió la iniciativa, cómo fue el proceso que terminó en una corona y la emoción de su Jáchal querido cuando volvió al pueblo siendo "reina".

(Imágenes video noche de elección Reina del Adulto Mayor gentileza Gobierno de San Juan)