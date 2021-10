La sanjuanina que tiene una de las enfermedades más raras del mundo llegó a Alemania en busca de la sanación

Desde hace tres años convive con el dolor. Un dolor que no se puede explicar y que, prácticamente, la mantiene postrada en una cama. Tras un sinfín de consultas médicas, tratamientos fallidos y de ocho intervenciones quirúrgicas, la sanjuanina Florencia Genovart llegó a dos diagnósticos: padece endometriosis profunda y el “síndrome del cascanueces”, una de las enfermedades más extrañas del mundo. Sin embargo, como nunca tuvo algo de alivio, su última esperanza sería afrontar un costosísimo tratamiento en Alemania que, tras mucho esfuerzo y colaboración, logró conseguir.

Florencia debió dejar todo, literalmente, a raíz de las enfermedades. Su padre falleció, su mamá es jubilada y no tiene hermanos. Pero tras arreglársela haciendo sorteos y rifas, y con el apoyo de los sanjuaninos, pudo llegar a Alemania, lo que significa una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad.

Como lo hace a menudo, la joven compartió la noticia en sus redes sociales.

"Quiero agradecer a todos los que me ayudaron, me acompañaron y a la ayuda económica de todos mediante sorteos, colecta, y al gobierno de San Juan, sino fuese por esa ayuda no podría haber llegado. Agradecer a los dos seres maravillosos que me están acompañando en el viaje, familia y amigos por tanto tanto apoyo. Y agradecerme a mi misma por tanto esfuerzo, ganas y lucha paa poder llegar a encontrar la solución. Voy a ir informando mientras pueda sobre todo lo que vaya pasando, rogando de que se ilumine la mente de éstos médicos y puedan ayudarme a vivir.", expresó Florencia.