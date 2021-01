Habló la sanjuanina que fue viral en el país: "Todos se burlaron y no me ayudó nadie"

Virginia Aguilera es la sanjuanina que se volvió viral en el país después que un canal de Buenos Aires trasmitiera su experiencia durante el terremoto del pasado lunes. La mujer oriunda de Media Agua perdió gran parte de su precaria vivienda y el resto quedó inhabitable para ella y sus cuatro hijos, pero el mensaje que recorrió las redes fue una frase que llamó la atención de los usuarios: "A mí me saltó el colero, me quedé despeinada", dijo Virginia en TN para contar el mal momento que le tocó pasar.

Desde entonces varios cibernautas utilizaron el video para emitir distintos juicios de valor en perjuicio de una de las víctimas del terremoto, por tal motivo ella decidió dar un contundente testimonio contra todos esos usuarios. "Porque la gente se burla de la pobreza, de como yo hablaba, me decían que era una bruta ignorante, pero yo he hablado así porque estaba nerviosa", afirmó a Tiempo de San Juan. Y agregó que "estoy mal porque a mi me afectó mucho, yo salgo a la calle y la gente se me burla y la realidad es que la estoy pasando muy mal porque estoy en el mismo lugar. Se burlan y dicen soy una bruta ignorante, pero estaba nerviosa".

"Yo me sigo preguntando qué les causó tanta risa burlarse de mi y nunca vinieron a ayudarme. A mi me hace falta una casa, pero me van a demorar. Un alquiler no hay y si me voy no sé si realmente me pueden usurpar el lugar. Hay gente que está esperando que me vaya para meterse".

Detrás de las distintas declaraciones en redes sociales que utilizaron el video de Virginia para realizar diferentes mensajes está la realidad de la mujer que sigue siendo la misma después de producirse el terremoto del pasado lunes. De momento está habitando una casa que corre el riesgo de derrumbe, perdieron gran parte de la mercadería que tenían y tienen varios hijos pasando por la misma situación. Necesitan comida, agua, materiales para levantar su casa y cualquier donación que los ayude a superar el mal momento por el que están pasando al igual que varias familias de la provincia.