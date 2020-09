Como fueron los primeros años de la vida de Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en el Carrascal, uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Juan. En realidad nació el 14 de febrero, por lo cual fue llamado Faustino Valentín, en honor al santo de la fecha de nacimiento, pero fue registrado el 15. Luego lo nombraron también Domingo, debido al santo protector de su familia.



Su padre fue José Clemente Sarmiento, su oficio era arriero, gran conocedor de los caminos de la pre cordillera y los llanos puntanos, pero no tenía un trabajo fijo, por lo que se dedicaba al rubro que le permitiera proveer a su familia. Su madre, Paula Albarracín, es bastante conocida por los sanjuaninos. En cierta medida, es la imagen de la maternidad que tenemos las personas que habitamos esta provincia ¿Quién no ha escuchado hablar de los trabajos hogareños de "Doña Paula"? Como el rol de todas las madres, su labor no se limitaba a lo domestico, si no que a ser la maestra de vida de Domingo.

A los 4 años tuvo sus primeros maestros, su padre y su tío José Eufasio Quiroga Sarmiento, quienes le enseñaron al joven Domingo a leer en su casa. Poco tiempo después ingresó a una de las llamadas "Escuelas de la Patria" fundadas por los gobiernos de la Revolución de Mayo . Aquí se encontró con sus primeros educadores profesionales Ignacio y José Rodríguez.



No fue fácil dar sus primeros pasos en la educación, recordemos (como el cantito que nos enseñan en la escuela) que esta no estaba al alcance de todos. Sin embargo, algunos pioneros buscaron acercar la institución educativa a los sectores más populares, del cual provenía Sarmiento, uno de estos pioneros seria Manuel Belgrano.



Testimonio de esta dificultad nos deja el mismo Sarmiento en Recuerdos de Provincia : "La historia de Grecia la estudie de memoria, y la de Roma en seguida (…) y esto mientras vendía yerba y azúcar, y ponía mala cara a los que me venían a sacar de aquel mundo que yo había descubierto para vivir en él".



Al cumplir 12 años, en 1823, quiso estudiar en Buenos Aires por lo que tramitó una beca. En ese entonces estas eran otorgadas por sorteo, no conseguido por Domingo, o por acomodo. Sarmiento al no provenir de una familia renombrada o acaudalada no pudo acceder a la misma y tuvo que quedarse en la provincia. Desde este momento fue autodidacta, Un ingeniero amigo lo ayudaba con las Matemáticas, su tío con el Latín y Teología y por su parte aprendió francés solo.



La guerra civil entre federales y unitarios asolaba el país. Sarmiento se acercó al bando unitario, algunos hablar de conveniencia al principio, por problemas con el reclutamiento federal, y por convicción luego. Lo cierto es que Domingo termina exiliándose junto a su tío, José de Oro, a San Luis, a un pueblo llamado San Francisco del Monte, donde fundaron una escuela, fue el primer contacto de Domingo con la enseñanza. Tenía 15 años.



En 1827 regresa a San Juan y se encuentra con el avance federal sobre la provincia, al mando de Facundo Quiroga, caudillo de La Rioja y futuro personaje del libro más reconocido de la pluma del sanjuanino, Facundo.



Aquí Sarmiento emprende su primer exilio hacia Chile, donde trabajó como maestro en una escuela en Los Andes. Se enamoró de una alumna, María Jesús del Canto, con quien tiene una hija, Ana Faustina. Durante su exilio mantuvo diversos trabajos, minero, mozo, periodista. Por donde pasaba Sarmiento, dejaba su impronta.



Desempeñándose en el ámbito rural, uno de los dueños del campo decía: "Tengo un capataz loco que se pasa horas leyendo en voz alta entre los árboles. Cuando se le pregunta que lee, dice que está estudiando para ser presidente de la Argentina"