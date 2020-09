La insólita historia del sanjuanino tocado por la varita mágica de "La Princesita" Karina

Hay hechos que suceden de manera inesperada y producen de manera accidental o casual algo totalmente distinto e impensado. En la vida son frecuentes estos episodios, aunque pasen inadvertidos, y fue justamente lo que le sucedió al sanjuanino Leo Jorquera, que hace unos años tuvo la noche soñada al conocer a una de las artistas más importantes de renombre en la cumbia santafecina. Se trata de Karina Jésica Tejeda más conocida como "La Princesita" Karina. Lo que nunca pensó es que ese evento ocurrido en 2018 le cambiaría para siempre su vida y que se convertiría en el punta pie inicial para su lanzamiento artístico no solo en San Juan, sino en varias provincias.

Fue una noche en la que La Princesita se presentaba en Luna Morena y Jorquera estaba en el público como un fanático más de la cumbia, pero su sueño era otro. Fantaseaba con poder subir al escenario y cantar junto a su artista favorita una canción. "Yo había intentado convencer a los del boliche para que me dejaran cantar, pero no me daban bola. Hasta que un chico que estaba ahí me dijo que me iba a conseguir cantar con Karina si después cantaba para su casamiento. Yo le dije que si, pero nunca pensé que se iba a convertir en realidad", contó Leo a este diario.

Al rato estaba en el escenario principal cantando con La Princesita ante un boliche que estaba colmado. "Yo estaba en el público y ella me llamó para cantar de onda. Ese día pude subir desde el público y canté ´lloraras más de 1000 veces´, fue un momento mágico, pero después baje del escenario y no le pude agradecer nunca por lo que hizo", afirmó Leo.

Fue después de dos años, puntualmente el pasado domingo que el sanjuanino tuvo una nueva oportunidad de encontrarse con Karina. "Ayer a la noche ella estaba haciendo una trasmisión por su instagram y yo le escribí dándole las gracias y diciéndole que ella me cambió la vida, porque cuando vino a San Juan y tuve la oportunidad de poder cantar con ella todo fue cambiando para bien en mi carrera", contó el joven sanjuanino sobre la gran cantidad de trabajos que pudo concretar como cantante desde que sucedió aquella jornada.

"Artísticamente me hice conocido dentro de la movida tropical siendo una de las bandas de cumbia santafecina única en la provincia y pude salir a tocar en otros lugares y en grandes eventos acá en San Juan", dijo Leo sobre el cambió que significó tocar con Karina. "Por suerte anoche tuve la oportunidad de poder hablar con ella, agradecerle y cantarle una canción que es de mía para que conozca un poco lo que hacemos. Era una mochila que me saqué al agradecerle personalmente", finalizó.