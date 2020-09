La historia de vida de la abogada sanjuanina de la que habla todo el país

Una oficina ubicada en pleno centro -por calle Mendoza, casi Rivadavia- pero con una superficie pequeña y que está dividida en dos sectores: uno es el despacho de ella y en el otro, de mayor dimensión, están sus dos secretarios y algunas sillas para sus clientes. En su despacho, simplemente hay un escritorio con una computadora donde escribe los dramas de sus defendidos. Así es el lugar donde atiende la abogada sanjuanina que causó furor por un spot publicitario -"Llamen a la Noriega"- que recorrió los medios de todo el país: hasta el prestigioso diario La Nación le dedicó un espacio en su página web.

Esa letrada, que hasta llegó a ser tendencia número 29 en Twitter y tuvo miles de memes con el lema "Llamen a la Noriega", es María Filomena Noriega. Pese a que generalmente lo ocultan, ella no tuvo problema y contó su edad: 43, y nacida el 10 de agosto de 1977. "Nací para el Día de San Lorenzo", dijo sonriendo.

Nació en una humilde familia compuesta por los padres y sus cinco hermanos. Ella, la quinta en la escala etaria. Su lugar de nacimiento fue en una vivienda ubicada por calle Ameghino, a metros de Avenida Libertador, en Capital. Actualmente, en ese hogar continúa residiendo su madre. Su padre, lamentablemente falleció hace unos años.

La carrera de Abogacía la sedujo desde que era chica. Se recibió del secundario de la Escuela Normal Sarmiento y, como la carrera no estaba en la Universidad Nacional de San Juan y en la Católica de Cuyo era bastante cara para el poder adquisitivo de sus padres, se fue a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo -con sede en Mendoza- donde es gratis.

"Me fui a vivir con mi hermana a una pensión. Solamente gastábamos en cuestiones personales porque había conseguido becas para todo: comida, transporte y otras más. Pero no fue fácil vivir en Mendoza porque me perdía bastante, a veces me pasaba en el colectivo. Incluso, perdí el primer año porque en la escuela no me tuvieron el analítico a tiempo", contó la letrada.

Tras varios años, se recibió en el 2005. La última materia fue Derecho Internacional Privado, un verdadero "cuco" en la carrera Abogacía que la mayoría de sus estudiantes la dejan para el último. La primera vez que la rindió le fue mal. "La segunda aprobé pero no pude festejar porque me pidieron que esperara a mis padres que llegaran de San Juan. Así que estuve como cuatro horas en el buffet hasta que llegaron", recordó.

Al principio, hizo unas pasantías en el Poder Judicial de Mendoza. Luego, comenzó a pedir trabajo en distintos estudios "pero allá es muy difícil que tomen pasantes o recientes recibidos". Por ello, Noriega decidió regresar a su provincia natal. Acá, también buscó trabajo en algunos estudios: en uno lo recibieron.

"Hice todos los derechos de piso que me dijeron pero tuve una mala experiencia que me llevó a renunciar a ese trabajo. Mi jefe me culpó de algo que no hice, me enojé y me fui. Desde ese día decidí abrirme sola. Una de mis hermanas me alquiló por un mes un estudio y empecé", dijo. Repartía folletos en distintas comisarías, sus familiares también la ayudaban. Estuvo unos años así pero no tuvo tanta suerte.

En 2011, nació su hijo y, a los meses, terminó la relación con el padre del nene. Ese episodio, sumado a que laboralmente no se encontraba del todo estable, la llevaron a la depresión. Fue en ese entonces donde engordó casi al doble del peso en el que debía estar y, también, la llevó a pensar que debía regresar a Mendoza.

Sin embargo, consiguió el dinero para realizarle un by-pass. "Tuve que golpear varias puertas porque la obra social que tenía no la consideraba una operación de salud, sino estética". Finalmente, se la hizo, se sacó la mitad del peso y "eso para mi fue como renacer", dijo. Agregó que le cambió la personalidad en un 100%, la volvió una mujer segura y con ganas de seguir buscando su camino en la parte penal de San Juan.

Y afirmó que no sólo invirtió en folletos y en su salud, sino también en publicidad en distintos medios locales. Así fue como empezó a hacerse conocida en la provincia y a recibir varios clientes, no sólo de derecho penal, sino de otros fueros. En principio, eran causas intranscendentes y luego siguió con las importantes.

Actualmente, sostuvo, "estoy en mi mejor momento". Sentimentalmente se encuentra en soledad pero dice que no está apurada en conocer a alguien ya que el tiempo libre que tiene se lo dedica a su hijo de 9 años, a su madre, a leer libros y ver series por Netflix, misma plataforma donde está "Better Call Saul", la serie inspiradora del hit "Llamen a la Noriega".