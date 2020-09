Cómo buscan frenar los contagios en el Penal de Chimbas, tras el brote de coronavirus

Por el brote de coronavirus en el Penal de Chimbas se manejan estructuras capsulares, aplicadas por el momento en el Sector I, donde fueron detectados los casos, que se compone de diversos pabellones, según informó el subsecretario de Medicina Preventiva provincial, Matías Espejo, este lunes en radio Estación Claridad.

Se trata de la preocupante propagación del virus entre los presos ya que semanas atrás se habían registrado 9 casos entre guardiacárceles. Rápidamente escalaron los contagios: ahora el personal positivo totaliza 23 contando los 9 anteriores más 14 detectados durante el fin de semana. Y entre los reos hay 104 cursando la enfermedad, contando desde el miércoles, cuando se dio el primer caso, lo que dio origen a un intenso operativo de hisopados entre la población carcelaria.

Como es una comunidad cerrada, el abordaje sanitario para controlar el brote es muy específico. En total hay 1.100 trabajadores de los cuales unos 600 son personal estrictamente de seguridad y son 1.780 los internos.

Se están haciendo rastrillajes en los pabellones que tienen cercanía con el pabellón 5 en el que se detectó el primer caso entre presos. En este último pabellón se aislaron a 100 presos y tras los testeos dieron muchos positivos allí.

Entonces se activó otro manejo de situación, aislando los positivos de los negativos. De manera preventiva, dijo el funcionario, en todo el Sector I donde hay 13 pabellones, se pensó en las personas de más riesgo que corresponden a los pabellones 7 y 8 que son adultos mayores con comorbilidades, por lo que se abordaron con prioridad. Se hisopó más del 60% y muchos de los positivos informados el domingo corresponden a estos pabellones.

Espejo dijo que se han suspendido todas las actividades que se desarrollaban en espacios comunes, en el marco de lo que se conoce como “encapsular”, es decir, que el Sector I se mantiene aislado y dentro de él, a su vez, están separados los casos positivos de los negativos.

El Ministerio de Salud tiene dispuestas unidades modulares donde se puede atender hasta 40 pacientes leves o moderados sin factores de riesgo.

Los testeos en la cárcel se vienen haciendo desde fines de mayo.

Por otro lado, se han formado equipos fijos de personal de seguridad y salud, en la estructura organizativa, de manera tal de que ninguno de los que operan en el Sector I operen en el resto de los sectores.

Desde lo laboral, Salud sugiere que se manejen equipos fijos de personal no solo para evitar la propagación sino también para preservar los equipos operativos, porque si se detecta un solo positivo en el grupo deben salir del circuito de trabajo todos los del mismo espacio.

Sobre el estado de salud de los contagiados dentro del Penal, Espejo dijo que no hay personal penitenciario internado. Quienes fueron confirmados fueron licenciados y cumplen aislamiento domiciliario. Y sobre los internos, los primeros casos del pabellón 5 son jóvenes de 20 y 35 años, la mayoría asintomáticos, mientras que los síntomas reportados son pérdida del olfato y dolores musculares, al tiempo que los nuevos confirmados de los pabellones 7 y 8 que son los más añosos, solo han reportado hasta ahora síntomas leves.

Esto implica que hasta ahora no se ha necesitado trasladar a nadie de la institución a un hospital. Pero no se descarta, por supuesto, en el futuro. ¿Dónde? No está definido pero se baraja la posibilidad de usar las instalaciones del Hospital Julieta Lanteri (Mental de Zonda), que ya fue adecuado para recibir pacientes COViD-19.

“Se está permanentemente comunicando a los familiares de los detenidos cuál es su situación”, indicó el funcionario. Esto no es un dato menor ya que las visitas están prohibidas hace semanas y la inquietud de los parientes es grande.