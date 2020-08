El video viral del periodista sanjuanino que cubrió las clases para TN

View this post on Instagram

Les comparto un compilado de la cobertura hecha de la vuelta a clases en San Juan. En esta oportunidad, en los noticieros matutinos de @todonoticias repasamos lo mu00e1s importante, y hablamos con los protagonistas de la informaciu00f3n. #SanJuan #Argentina #TN #VueltaAClases #PrendeteAlTrece