Dos transportistas dieron positivo al hisopado, pero esperarán a una nueva PCR

Este miércoles la Jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, confirmó que hay dos nuevos testo PCR positivos en la provincia, ambos de transportistas de origen boliviano que estaban de paso y fueron detectados en los controles de la frontera.

Según explicaron desde Salud, son los mismos que este martes les dio positivo el test rápido. Tras este resultado les hicieron el hisopado, que da el resultado más seguro. Pero la carga viral de los hombres era tan baja que dio positivo, pero repetirán la prueba de unos días ya que tienen la sospecha de que están transitando los últimos días de enfermedad.

En el primer paso, que es el test rápido que detecta si la persona tiene anticuerpos de coronavirus, fueron tres los transportistas que habían dado positivo. Ante estos casos el protocolo indica que deben realizar un nuevo testeo, esta vez de tipo PCR que se realiza con el hisopado.

En esta prueba, confirmó Jofré, también dieron positivo pero con una salvedad: la cantidad de virus que detectaron es muy baja y eso podría indicar que se encuentran cerca de curarse. Por eso los dos camioneros, que iban a pasar por San Juan, quedaron aislados en un hotel. Ante este resultado deberán esperar una semana y serán hisopados nuevamente la próxima semana.

Como forma de prevención estos dos transportistas junto al tercero, que todavía no tiene resultado de PCR, quedaron aislados en los próximos días. Todos se encuentran sin síntomas. Además, aclararon, no serán contabilizados como nuevos casos sanjuaninos, ya que no son residentes ni se dirigían directamente a la provincia sino que estaban de paso.