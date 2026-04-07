Abril en el Teatro Sarmiento: de música a danza de nivel internacional, la agenda completa

En el inicio del mes, el Teatro Sarmiento dio a conocer su programación para el resto de abril, con una variada propuesta que incluye recitales, danza, espectáculos infantiles y homenajes a grandes figuras de la música. La grilla reúne artistas consagrados y propuestas innovadoras que prometen convocar a distintos públicos.

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La agenda comienza el jueves 9 con la presentación de Zoe Gotusso, quien llega con su nuevo álbum “Detalles”. El show, previsto para las 22, recorrerá distintas etapas de su carrera y marcará una nueva fase artística de la cantante, considerada una de las voces más destacadas de la escena actual.

El sábado 11 será el turno de “Amor a Mores”, un espectáculo dedicado a la obra de Mariano Mores, que revive clásicos del tango como Uno y Taquito Militar en una puesta que combina música en vivo y danza.

El domingo 12, el bailarín Hernán Piquín presentará una propuesta inspirada en la música de Soda Stereo, fusionando danza, narrativa y emoción en una historia de amor atravesada por la música.

Entre los destacados, el jueves 16 llega “Experiencia Queen”, un recorrido por los grandes éxitos de Queen, mientras que el viernes 17 se presentará Martín Masiello con un show de nivel internacional.

El sábado 18, el humor y la música se combinan en “Mil Vidas”, el unipersonal de Ale Segovia. La programación continúa el martes 21 con Los Abuelos de la Nada, que repasará clásicos del rock nacional, y el miércoles 22 con el ballet “El Lago de los Cisnes”, interpretado por el Moscow State Ballet.

Uno de los momentos destacados será la trilogía de funciones de “Mujeres Audaces”, los días 24, 25 y 26, una obra de danza-teatro con más de 30 artistas en escena que propone una mirada intensa sobre el rol de la mujer en la historia. Entradas disponibles por Boletería del Teatro o al 2644755994

El cierre del mes también promete convocatorias masivas: el lunes 27 se presentará “Sobredosis de Soda”, homenaje a Soda Stereo, el miércoles 29 llegará León Gieco con un show cargado de compromiso social y el jueves 30 será el turno del dúo conformado por Kevin Johansen y Liniers, quienes combinan música e ilustración en vivo.

Las entradas para los distintos espectáculos ya se encuentran disponibles a través de plataformas digitales entradaweb.com, salvo para Experiencia Queen y El Lago de los Cisnes, que se encuentran en tuentrada.com. También se pueden conseguir en la boletería del Teatro o vía web a través del siguiente link.