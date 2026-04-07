La Provincia encara una nueva etapa sobre Libertador, con la repavimentanción de otros 9 kilómetros

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, inició una nueva etapa de repavimentación sobre avenida Libertador. La intervención abarca el tramo comprendido entre calle Pueyrredón y la Ruta Provincial 170, en Alto de Sierra, un corredor clave que conecta los departamentos Capital, Santa Lucía y San Martín.

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La obra permitirá renovar más de 9 kilómetros de calzada en una de las arterias más transitadas. Se trata de una vía por la que circulan diariamente colectivos, vehículos particulares y vecinos que acceden a comercios, escuelas y distintos servicios, y que actualmente presenta un alto nivel de deterioro producto del intenso uso.

Los trabajos comenzaron hace unos días con tareas previas a la colocación del nuevo pavimento. En ese marco, se inició el fresado del pavimento en inmediaciones de calle Balcarce, uno de los sectores más afectados. Este procedimiento permite retirar la capa superficial existente y corregir imperfecciones. Posteriormente se avanzó hacia el este con las mismas tareas y ya se comenzó con la pavimentación. Hasta el momento, la Dirección Provincial de Vialidad ya repavimentó aproximadamente 1.200 metros de esta avenida.

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Estos 9 kilómetros de intervención se suman a los trabajos que actualmente se ejecutan sobre avenida Libertador en el tramo comprendido entre Las Heras y Santa María de Oro, consolidando un proceso de mejora progresiva de esta arteria estratégica para la circulación diaria.

La intervención forma parte de una continuidad de obras sobre avenida Libertador, donde ya se realizaron mejoras en otros tramos, y se ejecuta en el marco de la Etapa 21 de la Dirección Provincial de Vialidad, programa destinado al mantenimiento y recuperación de rutas y arterias provinciales en distintos departamentos de San Juan.

A diferencia de otros sectores de la avenida que requirieron intervenciones más profundas, en este tramo se realizará una repavimentación directa, ya que la superficie existente permite ejecutar directamente la nueva capa de pavimento.

El plazo estimado para la ejecución de los trabajos es de aproximadamente cinco meses, aunque el ritmo de avance estará condicionado por las condiciones climáticas, ya que la colocación de pavimento asfáltico requiere temperaturas adecuadas y puede verse limitada durante los períodos de frío intenso.

Con esta intervención se busca recuperar una avenida fundamental para la movilidad urbana y mejorar las condiciones de circulación en un corredor que registra un intenso flujo de tránsito durante todo el día.