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Voces que inspiran: una jornada para aprender y acompañar en el Día Internacional del Parkinson

Especialistas, pacientes y comunidad se reúnen en San Juan para compartir avances, experiencias y esperanza en torno a la enfermedad de Parkinson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco del Día Internacional del Parkinson, el sábado 11 de abril de 10:00 a 15:00, se realizará la jornada “Voces que Inspiran III” en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (Av. Libertador Gral. San Martín 862 oeste).

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La actividad, organizada por Neurología San Juan y por la Asociación Civil Unidos por el Parkinson, propone un espacio de encuentro abierto a la comunidad, donde profesionales de la salud, pacientes y familiares compartirán conocimientos, experiencias y herramientas para comprender mejor la enfermedad y mejorar la calidad de vida.

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La invitación está dirigida a toda la comunidad, especialmente a personas con Parkinson, familiares, cuidadores y profesionales de la salud. La participación es libre y gratuita.

La jornada incluirá disertaciones sobre nuevos tratamientos, avances en neurocirugía, síntomas cognitivos y el rol de la tecnología en el abordaje del Parkinson. Además, se sumarán testimonios desde la perspectiva de los pacientes, intervenciones artísticas y actividades participativas como un taller de tango, destacando la importancia del movimiento y la expresión en el bienestar integral.

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