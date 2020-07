Proponen censar a los médicos de San Juan para determinar cuáles son las especialidades que más faltan

El faltante de personal médico especializado es un problema del sistema de salud argentino con el que viene lidiando el Ministerio de Salud desde hace años. En una de las mesas del Acuerdo San Juan surgió una propuesta que apunta a esta problemática. Es que para conocer a fondo qué especialistas faltan en la provincia se requiere tener un diagnóstico. Es por ello que surgió la propuesta de realizar un censo, un empadronamiento de los profesionales de la salud que posibilite contar con un cuadro de situación.

Realizar un hacer un relevamiento de los profesionales de la salud posibilitará a las autoridades adónde está parada la provincia y además conocer cuáles son las necesidades vinculadas al personal tanto para el ámbito público como para el privado. La falta de especialistas es más grave en los departamentos alejados, donde cuesta muchísimo encontrar pediatras o neurólogos que atiendan en los centros de salud que están afuera del Gran San Juan.

Justamente pediatras y neurólogos son los especialistas que más faltan. Según dijo el presidente del Colegio Médico, Mario Penizzotto, el faltante es mayor en el ámbito público. Incluso, según informaron fuentes en off, muchas residencias quedan vacantes porque no hay quienes las tomen. Los médicos más jóvenes apenas se reciben están optando por no especializarse ya que esta capacitación extra les demora su ingreso al mercado laboral varios años.

Para que más profesionales decidan especializarse, en la mesa del Acuerdo San Juan los médicos indicaron que hace falta que se sancione la ley de carrera ya que obliga a los médicos a mejorar, a especializarse para seguir creciendo dentro del sistema.

Además se propuso que todos aquellos talentos sean motivados con becas que los motiven a capacitarse y especializarse. “La gestión de talento para el desarrollo del capital humano de la salud es un tema que nos preocupa mucho hoy, sobre todo porque esos recursos son necesarios hoy más que nada en la periferia, para la mejor distribución del recurso humano de salud”, dijo en la reunión Germán Vera, de la Asociación de Ortopedia y Traumatología de San Juan.

Penizzotto dijo que hay especialistas de todas las áreas trabajando en la provincia, pero que esta variedad sólo está disponible en la parte privada porque hay muchos médicos que sólo prestan sus servicios en clínicas y sanatorios y optan por no trabajar en la parte pública.

Dentro de la misma mesa también se incluyó como necesidad que haya una mayor interacción entre las asociaciones científicas y los médicos de San Juan. “También creemos que las asociaciones científicas deben trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para poder ver adónde está esa falta de recursos humanos y de talentos, para potenciarlo", concluyeron en el informe.