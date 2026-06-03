en vivo Minuto a minuto EN VIVO: la Selección Argentina se entrena a puertas abiertas con la mira en Honduras

Foto: Olé.

Por primera vez en la tierra de Kansas, la práctica del equipo de Lionel Scaloni. Los lesionados, el probable equipo para el amistoso y más detalles desde adentro.

Agregar Tiempo de San Juan en