EN VIVO: la Selección Argentina se entrena a puertas abiertas con la mira en Honduras

En vísperas del amistoso con Honduras que servirá de prueba de fuego antes del Mundial, la tercera práctica de la Selección Argentina no es una más en Kansas. Los detalles de la evolución de los lesionados, el probable equipo para el sábado y cómo se vive la previa mundialista desde adentro.
El once que probó Scaloni para el amistoso con Honduras
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López