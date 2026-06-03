miércoles 3 de junio 2026
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EN VIVO: la Selección Argentina se entrena a puertas abiertas con la mira en Honduras

Foto: Olé.

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Por primera vez en la tierra de Kansas, la práctica del equipo de Lionel Scaloni. Los lesionados, el probable equipo para el amistoso y más detalles desde adentro.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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En vísperas del amistoso con Honduras que servirá de prueba de fuego antes del Mundial, la tercera práctica de la Selección Argentina no es una más en Kansas. Los detalles de la evolución de los lesionados, el probable equipo para el sábado y cómo se vive la previa mundialista desde adentro.

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El once que probó Scaloni para el amistoso con Honduras

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López

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La noticia del día: Dibu Martínez titular en el debut mundialista

La buena pasó por el arquero del Aston Villa. Dibu evoluciona correctamente de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, su hueso está soldando correctamente y, pese a que continuará con la zona inmovilizada y el vendaje, su presencia ante Argelia no corre riesgo. Eso sí, no formará parte de ninguno de los amistosos para continuar con su recuperación.

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Las primeras imágenes de Lionel Messi:

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Honduras, amistoso pre Mundial:

Si bien la primera cita será este sábado ante Honduras, amistoso que Scaloni utilizará como plataforma de prueba para darle minutos a varios jugadores y ganar rodaje, similar a lo que ocurrirá el próximo martes contra Islandia, el gran objetivo de estos días es recuperar soldados para el debut con Argelia.

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Los primeros movimientos del plantel Albiceleste:

El grupo de lesionados trabajó aparte del resto del plantel. Se trató de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz, quienes trotaron e hicieron trabajos precompetitivos por su cuenta, alejados del grueso del plantel mientras avanzan con sus recuperaciones. Por el momento hay optimismo para que puedan estar en la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico seguirá de cerca sus avances en lo físico.

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La primera práctica en Kansas

Comenzó pasadas las 19.30 en el gimnasio y terminará después de las 21, aunque la prensa tiene acceso a los primeros 15 minutos de los trabajos en el campo de juego.

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