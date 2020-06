¿Quién es el policía que salvó a una familia de Ullum de congelarse en la ruta?

El pasado domingo sucedió un hecho que vale la pena destacar en todos los diarios locales. Y es que un agente de policía llamado Darío Alberto Villafañe (24) ayudó a una familia que se había quedado varada en Ullum con una menor a bordo y con temperaturas que oscilaban los bajo cero. De hecho en aquel entonces, no solo importaba el frío que escarchaba la ropa, sino que también no se veía ni al metro por la intensa niebla que asotaba en la llamada Ruta del Sol o Ruta 60 a las 9 de la mañana.

Villafañe había salido un poco más tarde de su guardia para poder circular al menos con las primeras luces del día, “pero no se veía nada. De hecho yo me los topé de frente al auto y por el tema de la neblina a la altura de Punta Tabasco, entonces me frené. Vi que había una menor y que los vidrios estaban escarchados y adentro los ocupantes a los tiritones”, contó el agente a Tiempo de San Juan.

Noticias Relacionadas Policía sanjuanino salvó a una familia de morir congelada en la ruta

Y agregó que “el padre de la familia me mostró los papeles y me contó que se les había parado el auto. Pero se los veía muy mal así que saque un poco de café y les convide para que recuperaran el calor del cuerpo. Mientras tanto les dije que iba a llamar una ambulancia, pero me dijeron que estaban bien”, detalló el policía que trabaja en comisaria 15º y que vive en Albardón.

Una vez que lograron hacer arrancar el auto, el dueño del vehículo de nombre Maximiliano Tejada "no paraba de agradecerme. Me decía que fuera a visitarlo a su casa, pero con el frío que hacía no nos pasamos ni el número”, dijo el agente que es padre de dos pequeños y próximamente será de un tercero que viene en camino.

“Yo cumplí con mi deber. Porque no importa si estoy o no trabajando, nosotros somos servidores públicos y tenemos que actuar así”, afirmó el agente cuando se le consultó sobre el accionar que había realizado.

Pero cuando el deber no llama, el pasatiempo favorito de Villafañe es “pasar tiempo con mis hijos y con mi esposa. Somos muy compañeros, ella es profe de matemática y cuando no estaba esto de la cuarentena salíamos a caminar o a hacer ejercicio, pero ahora nos quedamos en la casa”, afirmó el joven policía.