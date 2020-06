En la Argentina, cada 2 de junio se celebra el Día Nacional del Perro, y para explicar las razones, hay que contar la historia de Chonino. Un ovejero alemán de pelo largo y de gran tamaño de la Policía Federal que perdió la vida en un procedimiento. Ocurrió exactamente la noche del 2 de junio de 1986, cuando Chonino iban en un patrullaje de rutina por Villa Devoto (Buenos Aires) con su dueño y en un momento quisieron identificar a dos sospechosos. Pero sin más, al pedirles los documentos, los delincuentes dispararon contra los policías y los hirieron de gravedad. Al observar a su guía en el piso, Chonino se abalanzó sobre los delincuentes y saltó sobre uno de ellos, arrancándole el bolsillo de su campera. El otro atacante, que observaba todo desde un costado, le disparó al ovejero en el pecho y el perro quedó gravemente herido. Como relataron los testigos, con las últimas fuerzas que tenía, Chonino se arrastró hacia su guía y murió a su lado.

Monumento a Chonino.

Aquella historia refleja la lealtad de estos animales con los humanos y que en muchos casos no siempre le pagan con la misma moneda. Casos de maltratos y abandonos no faltan en la provincia ni en ningún lado, pero así como existen personas con actitudes malas, también se encuentran a personas que ayudan desinteresadamente para salvar a los canes y a cualquier animal.

Este es el caso de Emilse Rosales (26), una joven sanjuanina que se desempeña como La psicopedagoga sanjuanina que en sus ratos libres rescata a perritos de la calle profesionalmente, pero que en sus ratos libres y cada vez que puede, ayuda a rescatar animales de la calle. La misma no pertenece a ninguna organización tipo ONG, pero colabora con varios de estos grupos en conseguirle un hogar a los perros abandonados.

En diálogo con Tiempo de San Juan, está joven oriunda de Caucete dijo que "por el trabajo no pudo comprometerme 100%, por eso no pertenezco a ninguna asociación, pero incluso así trato de colaborar con lo que puedo de manera independiente. Siempre que voy en la calle y veo algún perrito me lo traigo a la casa donde mi familia también me ayuda", dijo Emilse. Y agregó que "siempre colaboro con dinero a los proteccionistas y por suerte mis vecinos se copan y también colaboran".

Al momento de consultar sobre cuantos perros ayudó a rescatar, la psicóloga sostuvo que "no llevo la cuenta, fueron muchos en 8 años que llevo haciendo esto. Lo que si puedo decirte es que ahora tengo 13 perritos conmigo que están esperando que venga una familia a ayudarnos".



La sanjuanina tuvo que asistir a varios animales y lamentablemente en algunos casos no pudo rescatarlos. "De los últimos perros que encontré fueron unos que habían tirado recién nacidos hasta con el cordón umbilical, eran 7 y solo sobrevivieron 2 que son cachorros. Es un aprendizaje total cuidar a los cachorritos porque hay cosas que no te dicen en las veterinarias y que son muy útiles para que la gente los pueda rescatar".

Y detalló esos tips: "Los perritos necesitan el calor de la mamá, por eso es importante colocarle botellas de agua caliente envueltas con algún trapo para que no se quemen. También es muy importante simular el lamido de la madre con un algodoncito caliente. Porque las perras en general se come la popo y el pipi de su hijitos para limpiarlos y con esto se le van sacando bacterias que los pueden enfermar. También es importante saber que la leche cabra es la mejor para alimentar a los perritos que fueron abandonados. El litro sale 100 pesos y se lo puede conseguir en cualquier tambo”, dijo de manera entusiasmada por lo que hace.