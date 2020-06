Las insólitas historias de viajeros que llegaron a pie de Mendoza a San Juan

Luego de que un hombre entrara a San Juan a pie tras caminar 90 kilómetros desde Mendoza, autoridades policiales contaron que esta no fue la primera vez que sucedió un hecho de este tipo durante la cuarentena. El oficial de la Comisaría 33º de Barreal, Diego Atencio, recordó al menos dos casos con un meditador y un desenamorado como protagonistas, quienes fueron derivados a los hoteles para realizar el aislamiento debido.

Según detalló el uniformado, la primera sorpresa que se llevaron sucedió en el inicio de la cuarentena cuando personal de Gendarmería descubrió a un sujeto oriundo de la zona de Puente del Inca (Mendoza), quien dijo que era un 'sacerdote andino'. El mochilero fue hallado caminando en inmediaciones de la Ruta 149, que conecta a Uspallata con Barreal, y por no haber cruzado el límite por un corredor seguro como lo es de San Carlos fue demorado en comisaría.

La Ruta 149, el camino por el que muchos eligen cruzar la frontera de San Juan a Mendoza

Tras ser requisado, le encontraron aceite de Cannabis y por ello desde el juzgado federal tomaron intervención. El sujeto de unos 30 años -que dijo dedicarse a la meditación- argumentó que la sustancia era de uso personal y la tenía para tratar una enfermedad en la piel. Finalmente fue liberado y trasladado a un hotel de la ciudad para que realizara el aislamiento.

De similares características, el otro hecho de una persona in fraganti atravesando la frontera a pie fue protagonizado por un sanjuanino que regresaba a la provincia luego de haber terminado su relación con su pareja, con la que convivía en Uspallata. El barrealino de unos 35 años contó que volvió a su pueblo natal porque había perdido el trabajo en la ciudad mendocina y desde el rompimiento ya no tenía dónde vivir.

A pesar de la triste historia que ofreció a la Policía, quedó unas horas demorado tras las rejas por la irregularidad de su situación y más tarde fue derivado a un alojamiento de la ciudad.

Tanto el cura andino como el reciente soltero fueron sometidos a los testeos de rigor e hisopados, tal como los protocolos sanitarios lo obligan.

"Entendemos que entre Uspallata y Barreal hay 90 kilómetros de distancia y no les conviene cruzar el límite por San Carlos por los más de 150 kilómetros que existen, pero es conveniente que lo hagan por los controles seguros", indicó el oficial.

El lunes último, vieron a Darío Zepeda sobre la ruta 149, a 15 kilómetros del ingreso a Barreal y lo detuvieron. Tras ser interceptado por Gendarmería, el sanjuanino fue llevado a un hotel de la ciudad. Después de la repercusión de la noticia, rompió el silencio y describió su situación.

"Yo me encontraba en la vecina provincia de Mendoza, en Uspallata, trabajaba en un hotel refaccionando cosas, arreglando. Yo me encuentro allá desde el primer momento que inició la cuarentena, allá por el 15 de marzo. Yo no tenía ninguna intención de romper la cuarentena ni caprichosamente ni nada, yo me enteré de que mi madre estaba enferma y decidí viajar hacia san juan”, le comentó al Sol de Calingasta.