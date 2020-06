Habló el sanjuanino que viajó a pie desde Mendoza para ver a su madre enferma

El último lunes se conoció una noticia que sorprendió a todos. Un hombre entró a San Juan caminando más de 90 kilómetros desde Uspallata hasta Calingasta. Lo vieron sobre la ruta 149, a 15 kilómetros del ingreso a Barreal y lo detuvieron. Al ser interceptado por Gendarmería, el sanjuanino identificado como Darío Zepeda fue llevado a un hotel de la ciudad.

Tras las repercusiones de la noticia, el sanjuanino habló a través de un video para el medio El Sol de Calingasta. Allí, contó los motivos que lo llevaron a caminar durante varias horas en medio del frío desde una provincia hasta la otra.

“Aprovecho este espacio que me está dando El Sol de Calingasta para poder expresar mis formas de los hechos, porque veo que muchos medios y muchas personas están haciendo mal uso de la información y me están dejando como un delincuente y se cuelgan de eso para insultarme”, comenzó.

Luego, Zepeda continuó: “Yo quiero decirles que no es así como lo están diciendo. Yo me encontraba en la vecina provincia de Mendoza, en Uspallata, trabajaba en un hotel refaccionando cosas, arreglando. Yo me encuentro allá desde el primer momento que inició la cuarentena, allá por el 15 de marzo. Yo no tenía ninguna intención de romper la cuarentena ni caprichosamente ni nada, yo me enteré de que mi madre estaba enferma y decidí viajar hacia san juan”.

Posteriormente, el sanjuanino contó que había sacado los permisos correspondientes para trasladarse pero que por distintos motivos no pudo hacerlo cómodamente: “Saco los permisos, los cuáles los tengo acá en el teléfono y me encuentro con que nadie me quiere llevar por San Carlos. Dejo pasar los días y espero unos días más porque tenía turno para el día viernes llegar a San Juan por los permisos, porque tenía 48 horas para venir y ver a mi madre”.

“Y ayer a la mañana me encuentro con una llamada de que mi madre había caído en coma. Sin lugar a dudas, aquél que tiene mamá y el que no la tiene, hubiese hecho lo mismo que hice yo, señor. Agarré mi mochila y empecé a caminar. Me encontré con los oficiales que iban hacia donde yo iba caminando, a los cuáles agradezco por las formas y el trato que tuvieron conmigo. Agradezco a la gente de Gendarmería, a la gente de Barreal, a Robertito y Daniel Olivares, los nombres de los oficiales no los recuerdo, pero de verdad muchas gracias por cómo me trataron y me supieron entender. Yo no quería hacerle daño a nadie señores, yo lo que quería era ver a mi madre”, relató.

Por último, Zepeda sentenció: “Hay gente que no ve a su familia desde hace tiempo. Necesito por favor que me dejen en paz a mí y a mi familia, yo sé que estuve mal en lo que hice, lo hice sin querer, en la misma desesperación de querer ver rápido a mi madre. Le solicito a la gente que está encargada de esto que venga a verme, que me haga el hisopado, necesito que me den la oportunidad de volver a ver a mi mamá. Necesito por favor que me den una ayuda”.