Denuncian a la dueña de un medio sanjuanino por engañar a los periodistas que tenía trabajando

Un grupo de jóvenes periodistas denunció públicamente a la dueña de Radio D3, Alicia Carolina García Vargas -conocida como “Lola” Vargas- por darles trabajo y no pagarles durante varios meses. Según contaron, empezaron “a prueba” en el medio, y luego les fueron prometiendo que iban a cobrar mediante becas, pero transcurrieron los meses y el pago nunca se efectivizó. En 2013, dos locales céntricos habían asegurado que fueron afectados por García Vargas, quien les había prometido publicidad a cambio de préstamo de ropa, la cual fue devuelta parcialmente y en mal estado. Además, en 2012 había sido echada del PAMI por estafa luego de que el organismo detectara una serie de irregularidades: la mujer les pedía plata o les solicitaba a los jubilados que salieran de garantes en créditos que ella tomaba.

La particularidad de este caso es que los denunciantes son estudiantes universitarios, la mayoría de Comunicación Social. Varios de ellos hablaron con Tiempo de San Juan, aunque no todos quisieron exponer su identidad. Sin embargo, Facundo Ontiveros y Elisa González relataron lo que vivieron.

Elisa contó que llegó D3 a través de una amiga en marzo de 2019, y que tras una reunión, le dijeron que iba a estar un mes de prueba gratis. “Comencé a trabajar el 15 de abril de 2019 haciendo Tendencia Digital, un programa informativo de 14 a 16 junto a una compañera que luego echaron y un chico que también se fue. Luego incorporaron a otra chica que también echaron. Entre mayo y junio supuestamente inició mi trámite para cobrar”, expresó.

Luego, prosiguió con su relato: “Entregué la fotocopia del DNI como me pidieron y jamás supe más nada, consultamos en reiteradas oportunidades sobre el tema y la respuesta era siempre la misma: ´el próximo mes´, ´en unos días´, etc. En agosto fui a la Oficina de Empleo de Capital, allí me enteré que no estaba en el sistema. Cabe aclarar que en la Oficina no tenían conocimiento del tema, por lo que claramente el problema no provenía de allí”. En febrero de 2020, Elisa trabajó para la radio en la Fiesta del Sol, también gratis.

Otro que contó lo sucedido fue Facundo Ontiveros, quien decidió hacer pública su situación luego de trabajar casi un año para este medio y no cobrar nunca. Con la ilusión de poder trabajar en una radio y sin experiencia profesional previa, aceptó en un primer momento las condiciones laborales que le ofrecieron ahí.

“Entré en abril del 2019. Tenía muchos compañeros que estaban trabajando, fui, pregunté y presenté CV. Me parecía interesante el proyecto que tenían como radio. En un primer momento nos dijeron que eran dos meses de prueba gratis. Me parecía raro, pero dije está bien, me quedo los dos meses gratis”, indicó Facundo.

Luego de esos dos meses García Vargas le dijo que había quedado, que iba a firmar un contrato que en realidad era una beca. “Pasó un mes desde que me notificaron y no me dijeron más nada. Empecé a preguntar que cuándo firmábamos y me empezaron a decir la semana que viene, en quince días, etc”, apuntó. La irregular situación continuó: “Pasaron dos meses más y Lola Vargas me dijo que iban a ir a hablar a la gerencia de empleo. Pasó el mes y volvimos a hablar, nos dijeron que estaba todo bien para cobrar la beca, pero todo de palabra. Yo estaba convencido con mi trabajo, así que continué esperando”.

Los meses pasaron y la situación se repitió una y otra vez, contó Facundo. “Nunca tenían una respuesta, nos dejaron de contestar. Varios compañeros se fueron, a otros también les prometieron lo mismo. Yo seguí”, sostuvo. Hasta que llegó la pandemia: “Nos dijeron que estaba todo parado y me salí del grupo. En casi un año, no me pagaron nunca, nada. Jamás vi el contrato”, se lamentó.

A partir de esto, las redes sociales se hicieron eco de esta situación y empezaron a surgir nuevos testimonios y denuncias contra “Lola” Vargas y Radio D3. Según contaron a Tiempo de San Juan, todos los perjudicados están en contacto y evalúan medidas. “Tenemos muchos testigos, testimonios y casos similares. Estamos viendo cómo seguimos”, sostuvieron.

